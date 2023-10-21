Pdf الان تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 اخر تحديث منصة مظلتي pdf عموم المحافظات

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الأن تم توفيرها على منصة مظلتي، تلك المنصة الإلكترونية المتميزة التي تعنى بتقديم مختلف خدمات الرعاية الاجتماعية للعراقيين، والتي ينتظرها الكثيرين في العراق وليس فقط الفقراء والمحتاجين بل أيضًا المطلقات والأرامل ومحدودي الدخل وذوي الإعاقة، ويأتي هذا البرنامج ضمن برامج الحكومة العراقية الناجحة لتحسين حياة مواطنيها الإقتصادية والإجتماعية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

إن كنت تبحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، فإنه لا حاجة للذهاب إلي أي الوزارة للتحقق، بل يمكنك الوصول له أينما كنت فقط بإستخدام منصة مظلتي التي تعتبر منصة شاملة تقدم كافة خدمات هيئة الحماية الاجتماعية، وبالتالي يمكنك متابعتها لتنزيل أسماء مستحقي الدعم في شهر أكتوبر والذين يمكنهم استلام تلك المساعدات النقدية من أي مكتب بريد في عموم العراق، وبالطبع لابد من توافر الشروط التي حددتها الهيئة للحصول على هذا الدعم الاجتماعي.

تنزيل اسماء الرعاية الاجتماعية شهر أكتوبر

الآن وبكل سهولة يمكنك تنزيل ملف يضم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر منصة مظلتي، وفي حالة وجود إسمك في الملف فيمكنك مباشرة الذهاب إلى أقرب مكتب بريد لك لاستلام الراتب، وللحصول على هذا الملف اتبع الخطوات التالية: