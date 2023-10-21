Pdf الان تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 اخر تحديث منصة مظلتي pdf عموم المحافظات
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الأن تم توفيرها على منصة مظلتي، تلك المنصة الإلكترونية المتميزة التي تعنى بتقديم مختلف خدمات الرعاية الاجتماعية للعراقيين، والتي ينتظرها الكثيرين في العراق وليس فقط الفقراء والمحتاجين بل أيضًا المطلقات والأرامل ومحدودي الدخل وذوي الإعاقة، ويأتي هذا البرنامج ضمن برامج الحكومة العراقية الناجحة لتحسين حياة مواطنيها الإقتصادية والإجتماعية.
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023
إن كنت تبحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، فإنه لا حاجة للذهاب إلي أي الوزارة للتحقق، بل يمكنك الوصول له أينما كنت فقط بإستخدام منصة مظلتي التي تعتبر منصة شاملة تقدم كافة خدمات هيئة الحماية الاجتماعية، وبالتالي يمكنك متابعتها لتنزيل أسماء مستحقي الدعم في شهر أكتوبر والذين يمكنهم استلام تلك المساعدات النقدية من أي مكتب بريد في عموم العراق، وبالطبع لابد من توافر الشروط التي حددتها الهيئة للحصول على هذا الدعم الاجتماعي.
تنزيل اسماء الرعاية الاجتماعية شهر أكتوبر
الآن وبكل سهولة يمكنك تنزيل ملف يضم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر منصة مظلتي، وفي حالة وجود إسمك في الملف فيمكنك مباشرة الذهاب إلى أقرب مكتب بريد لك لاستلام الراتب، وللحصول على هذا الملف اتبع الخطوات التالية:
- يمكنك الذهاب مباشرة لموقع منصة مظلتي، ويمكنك الوصول إليه من البحث عبر جوجل أو الدخول إليه من هنا.
- بعد الدخول لموقع الحماية الاجتماعية العراقية قم باختيار الخدمات الإلكترونية ومنها المشمولين بالرعاية.
- قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة مع الحرص على الدقة في الإدخال.
- سيظهر لك الموقف من استحقاق الدعم.
- كما أنه يمكنك أيضا الوصول إلي الملف الذي يضم الأسماء مقسمة حسب المحافظة، قم بتنزيل ملف المحافظة التابع لها على جهازك.
- افتح الملف وقم بالبحث عن الاسم المراد التحقق من استحقاقه.