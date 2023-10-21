استعلم الان نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 بغداد وعموم المحافظات موقع وزارة التربية والتعليم

منذ أن ظهرت النتيجة وهناك الكثير من التساؤلات حول رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني، خاصة وأن الكثير من أولياء الأمور والطلبة قدموا الكثير من الاعتراضات على تصحيح بعض المواد لانه حسب رؤيتهم جاءت نتائج بعض المواد مجحفة واقل من توقعاتهم، ورأي الكثير من الطلبة أنها اقل مما يستحقون وأنهم قدموا إجابات تستحق درجات أفضل من التي حصلوا عليها.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني

الحصول على رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني فان موقع نتائجنا يوفر نتائج الاعتراضات ويمكنك من خلال هذا الموقع معرفة كافة نتائج الاعتراضات لجميع المراحل التعليمية، وفيه ستجد اسماء المحافظات التي بالضغط عليها ستظهر اسماء المدارس التي تم قبول اعتراضات بعض طلبتها، وإذا ظهر اسم مدرستك ففي هذه الحالة يمكنك التواصل مباشرة مع المدرسة او المديرية التابع لها لمعرفة درجاتك بعد تعديلها، أما في حالة عدم ظهور اسم مدرستك فلقد تم رفض طلبك.

ولقد أعلنت وزارة التربية العراقية عن بدأ قبول طلبات الاعتراضات على النتيجة يومي 16 و17 أكتوبر، ويكون هذا عبر المدرسة التي يذهب إليها الطالب مع دفع رسوم قيمتها ثلاثة الاف دينار عراقي.

معرفة نتيجة اعتراضات السادس الاعدادي 2023

إن رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني هو الخطوة الأولى التي توفرها الوزارة لتصحيح أي أخطاء في تصحيح المواد، والتقديم يكون مباشرة في المدارس والمديريات التعليمية في فترة زمنية محددة مع اتباع كافة الإجراءات المطلوبة، ويمكن معرفة نتائج الاعتراضات من خلال هذه الخطوات:

تسجيل الدخول على موقع نتائجنا . كتابة بيانات الطالب وتحديد المحافظة. تحديد القسم سواء كان علمي أو أدبي أو أحيائي.

النقر على استعلام. خلال لحظات ستظهر له النتيجة.

ويجب الاشارة إلى أنه تتم مراجعة الدرجات من قبل لجنة متخصصة وسيتم التواصل مع الطلاب لابلاغهم بالنتيجة، وهذه الخدمة تحرص عليها وزارة التعليم العراقية لتحقيق العدالة التعليمية.