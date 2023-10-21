أقوى إشارة بدون تشويش “تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك” على جميع الأقمار الصناعية .. متاح الآن

المواطنون والمواطنات عشاق الأفلام الوثائقية يبحثون في الوقت الحالي عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، حيث واحدة من أشهر القنوات التي تقدم أفلام وعروض عن الطبيعية والحيوانات والتي بها معلومات شيقة وصحيحة جدًا، وفي تقرير اليوم نوضح لكم إحداثيات القناة وكيفية ضبط التردد على القمر الصناعي الخاص بها، فضلًا تابعوا معنا.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

تُعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من أشهر القنوات على الساحة العربية، والتي تقوم بتقديم عدد لا حصر له من العروض الحصرية والأفلام عن الطبيعة والحيوان، حيث تقوم بتصوير الكائنات الحية في بيئتها الحقيقية وكيف تتصرف بشكل طبيعي، ولذا فالكثيرون حريصون على معرفة هذه القنوات والتعرف على الإحداثيات الخاصة بها، وتأتي الإحداثيات الخاصة بالتردد على النحو التالي:

القمر الصناعي للقناة هو النايل سات.

تردد القناة هو 11411.

اتجاه الاستقطاب هو الأفقي.

معدل الترميز هو 30000.

الجودة هي sd.

معامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

بعدها ستتمتع بالمحتوي المميز التي تعرضه القناة سواء على الحياة البرية أو الأحداث الكارثية أو العلوم والهندسة والهياكل الضخمة العملاقة.

ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

ذكرنا لكم بالأعلى الإحداثيات الخاصة بالقناة، وحتى يتمكن المواطن من ضبط التردد، يمكنه اتباع الخطوات التالية وسوف يجد القناة، حيث الخطوات على النحو التالي: