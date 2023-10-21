بعد ما اسمك اتقبل ” أعرف حالًا” موعد صرف معاشات تكافل وكرامة الجديد الخاص بشهر نوفمبر 2023
موعد صرف معاشات تكافل وكرامة بالتزامن مع إعلان وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاش تكافل وكرامة للمستفيدين من الدعم، بعد تطبيق الزيادة الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 15%، بداية من يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر الجاري، يتجه العديد من المواطنين إلى صفحة الاستعلام عن تكافل وكرامة عبر الرابط المخصص بالرقم القومي.
موعد صرف معاشات تكافل وكرامة
لم يتم تحديده بشكل نهائي حتى اللحظة، ولكن من المرجح أن يكون في بداية شهر نوفمبر. يتميز هذا البرنامج بأهميته الكبيرة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشتها، وبالرغم من عدم تحديد الموعد النهائي حتى الآن، إلا أن الجهات المعنية تعمل بجد لضمان سرعة صرف هذه المعاشات للمستفيدين، وننصح دائمًا بمتابعة الإعلانات الرسمية ومواقع الوزارات المعنية للحصول على المعلومات الأكثر دقة وتحديثًا بخصوص تواريخ الصرف.
رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي
يمكنك الآن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بسهولة عبر الرابط المخصص بالرقم القومي وزارة التضامن الاجتماعي قد فعلت هذا الخدمة لتسهيل عملية الاستعلام عن قيمة المعاش ومعرفة موقف الطلبات المقدمة لصرف المعاش، بالإضافة إلى الأسماء الجديدة للمستفيدين، للقيام بالاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي، يُرجى اتباع الخطوات التالية:
- زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
- بمجرد دخولك إلى الموقع، اختر أيقونة “الاستعلام عن تكافل وكرامة”.
- ستظهر لك صفحة للاستعلام، قم بالضغط على أيقونة “استعلم عن نتيجتك”.
- سيُطلب منك إدخال رقم البطاقة القومية المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة له.
- بعد إدخال الرقم، اضغط على زر “استعلم”، وستظهر لك نتيجة الاستعلام وموقف معاش تكافل وكرامة، بالإضافة إلى نتيجة الفيزا سواء كانت سارية أم متجمدة.