“من 4 سنين وطالع” رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين نوفمبر 2023 … وهذه الفئات المستحقة

رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين نوفمبر 2023، خبر سعيد أثلج قلوب الكثير من المصريين خاصة أصحاب الدخل المحدود الذين لا يستطيعون على شراء العديد من السلع الغذائية خاصة بعد غلو الأسعار التي تشهده الكثير من المنتجات، ويبحث عدد كبير من الأشخاص خلال الأيام الأخيرة عن رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين نوفمبر 2023، والفئات المستحقة وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ….

رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين نوفمبر 2023

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن تخصيص رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين نوفمبر 2023، والذي بدأت عمليات البحث تتزايد عنه خلال الساعات الأخيرة، وأشار الدكتور”علي المصيلحي” وزير التموين أن الوزارة أعلنت عن تخيص رابط الكتروني لاضافة المواليد تيسيراً على المواطنين وتجنب الخروج من المنزل، وإليكم الخطوات…

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ادخل رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة.

ثم اختر خدمات التموين.

ادخل اسم الأبناء المراد اضافتهم.

كتابة الرقم القومي للأبناء.

ثم اضغط على حفظ البيانات.

ثم اضغط على ارسال الطلب.

سوف يتم ارسال طلبك وفي حالة الموافقة سوف يتم ارسال رسالة نصية على الهاتف تفيد اضافة الأبناء على بطاقة التموين.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الفئات المسموح لها بـ اضافة المواليد على بطاقة التموين هم الأبناء بداية من عمر 4 سنوات وأكثر للفئات التالية: