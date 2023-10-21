بجودة HD وإشارة قوية بدون تشويش ” تردد قناة ابو ظبي الرياضيه” مجانية تمامًا 2023 .. خطوات الضبط بالتفصيل

يبحث الكثير من مشجعي كرة القدم في مصر والوطن العربي عن تردد قناة ابو ظبي الرياضيه حيث تقوم قناة أبو ظبي الرياضية ببث العديد من المباريات الهامة والدوريات الكبرى من أهمها الدوري الإيطالي والدوري الفرنسي كما تبث قنوات أبوظبي الرياضية بطولة دوري أبطال أفريقيا وهي البطولة المنتظرة لكافة جماهير النادي الاهلي المصري وكافة الاندية العربية الاخرى في البطولة من بينها الوداد المغربية الذي يتمتع بجماهيرية كبيرة وفي السطور التالية نكشف عن تردد قناة ابو ظبي الرياضية.

تردد قناة ابو ظبي الرياضيه

حصلت قنوات أبوظبي الرياضية على حقوق بث دوري كرة القدم الأفريقي “السوبر ليج ” ليتم بثها على القنوات المفتوحة مجاناً لجميع مشاهدي كرة القدم في الوطن العربي ، وتجمع هذه البطولة المستحدثة ثمانية من الأندية الأفريقية وأكثرها شعبية وجماهيرية من بينها الأهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي وصان داونز الجنوب أفريقي وإليكم تردد قناة أبو ظبي الرياضية :

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12091

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5\6

الجودة : HD

موعد مباراة الاهلي وسيمبا في دوري السوبر الإفريقي

يلتقي النادي الاهلي المصري بنظيره سيمبا التنزاني يوم الجمعة القادمة الموافق 20 أكتوبر 2023 في مباراة الذهاب وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، والساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة ويمكن لجميع مشجعي النادي الأهلي المصري مشاهدة المباراة عبر شاشة قنوات ابو ظبي الرياضية بعدما حصلت على حقوق بث مباريات دوري السوبر الإفريقي.