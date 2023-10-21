ها هيحصل أيه تاني؟ “توقعات ليلى عبداللطيف عن العالم” تثير غضب وخوف شعوب الدول

بعد إطلاق خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف عدد من التوقعات بشأن الأحداث العالمية التي تتعرض لها دول العالم، وبعد توقعها ببعض الأشياء والتي أصبحت شبه حقيقة، تساءل عدد كبير من المواطنين عن توقعات ليلى عبداللطيف عن مصر، وفي تقرير اليوم نوضح لكم بما توقعت لمصر وما أبرز الأحداث التي توقعتها أن تحدث الفترة القادمة لكل دول العالم.

توقعات ليلى عبداللطيف عن مصر

توقعت صاحبة الحاسة السادسة ليلي عبد اللطيف عدد من الأمور التي ستحدث في المجتمع المحلي والعربي والعالمي، ومن ضمن ما توقعته لجمهورية مصر العربية بأنها سوف تدخل إلى عالم السيارات التي ستكون صديقة للبيئة، وهذا ما توقعته لمصر على وجه التحديد، بينما توقعت عدد من الأمور العالمية الأخرى سواء حروب أو مجاعات وغير ذلك.

توقعات ليلى عبداللطيف العالمية

وضحنا لكم أبرز توقعات ليلى عبداللطيف عن مصر، بينما باقي التوقعات العالمية وفي العالم العربي فهي كالتالي: