إحذر!! هل شركة كوكاكولا تدعم إسرائيل؟ .. أعرف كل الشركات الداعمة وأبعد عنها خالص

بعد ظهور كثير من الشركات التي تدعم القضية الإسرائيلية يتساءل الكثير من الناس عبر موقع التواصل الاجتماعي عن الشركات التي تدعم الكيان الصهيوني حتى تتم مقاطعتها نهائيا وكانت من ضمن هذه الشركات التي تداول الكلام عنها هي شركة كوكاكولا لأنها من ضمن شركات المشروبات الغازية الاكثر شهره بمصر يسأل الكثير هل كانت تدعم اسرائيل أم لا ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تابعوا معي.

هل شركة كوكاكولا تدعم إسرائيل

تصدرت قائمه الشركات التي تدعم الكيان الصهيوني اهتمام العديد وذلك لمعرفة هذه الشركات حتى تتم مقاطعتها نهائيا من قبل المواطنين بالوطن العربي والاسلامي وذلك في إطار حملة المقاطعة التي يدعو لها الآلاف من المؤيدين للقضية الفلسطينية لذلك يسأل العديد هل شركة كوكاكولا تدعم اسرائيل، كما انه تم الكشف عن بعض التقارير من قبل الإعلاميين للصحف الإسرائيلية مثل صحيفة هآرتس الإسرائيلية و صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية عن وجود علاقة خفية تربط بين كوكاكولا منظمة يمينية متشددة وهي ام ترتسو كما أنه يتم الاتفاق بينهم على ان تظل العلاقة في السر دون الاعلان عنها لعدم خسارتها للعملاء بالوطن العربي وقد أوضحت التقارير ان الشركة قدمت تبرعات مالية وصلت الى 50 الف شيكل اسرائيلي بما يعادل حوالي 14 ألف دولار لصالح منظمة ام ترتسو اليمينية وقد لفتت أن هذا التبرع كان في عام 2015 وهي ايضا تدعو للعنصرية ضد الفلسطينيين والعرب وتدعم هذه المنظمة الاسرائيلية حزب الليكود برئاسة الوزراء الإسرائيلية