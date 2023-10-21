رابط شغال 100% “خطوات تحميل برنامج قضيتي” لأول مرة تعرف على جميع المنتجات المقاطعة

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كيفية تحميل برنامج قضيتي حيث يعتبر التطبيق الأول داخل المملكة الذي يجمع مجموعة كبيرة من المحامين والمستشارين كما يخلق مفهوماً جديداً حيث من خلال برنامج قضيتي يجمعك مع المحامين المرخصين لدى وزارة العدل في المملكة العربية السعودية وتستطيع حل جميع القضايا عبر التطبيق وفي السطور التالية نكشف عن خطوات تحميل برنامج قضيتي.

خطوات تحميل برنامج قضيتي

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة عن خطوات تحميل برنامج قضيتي وهو البرنامج الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية الذي يتيح لك التواصل واستشارة محاميك بكل سهولة ويسر وثقة عالية ومن الجدير بالذكر أن جميع المحامين على تطبيق قضيتي مسجلين لدى وزارة العدل السعودية وإليكم خطوات تحميل برنامج قضيتي :

أولا يجب الدخول عبر تطبيق جوجل بلاي.

ثم يجب البحث عن تطبيق قضيتي.

ثم اضغط على تحميل برنامج قضيتي

قم قم بتثبيت البرنامج على هاتفك.

بعده يمكنك استخدام البرنامج وتسجيل الدخول عن طريق بريدك الإلكتروني ثم التواصل مع محاميك عبر الرسائل أو المكالمات الهاتفية أو عن طريق مكالمة الفيديو.

ما هو برنامج قضيتي ؟

يريد الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية استخدام وتحميل تطبيق قضيتي الذي يعتبر بمثابة مؤسسة كاملة حيث يحتوي على مجموعة كبيرة من المحامين لدى وزارة العدل السعودية في جميع التخصصات بمكان واحد ويمكن استشارتهم في جميع الأوقات ، كما يقوم البرنامج بعرض جميع الأخبار التي تخص المملكة العربية السعودية والعالم العربي