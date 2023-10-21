رابط تحميل pdf اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 من موقع وزارة العمل في العراق molsa.gov.iq

يبحث العديد من المواطنين العراقيين التعرف على رابط تحميل pdf اسماء الرعاية الاجتماعية أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق وقد تم إصدار بيان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والوجبة الأخيرة لجميع المواطنين في العراق، حيث يصدر ذلك في قوائم تتضمن جميع أسماء هؤلاء متضمنة في الوجبة الأخيرة ويمكن الاستفسار عنها عبر منصة المظلة الإلكترونية. وستكون هذه الرعاية من أهم المنح والمساعدات التي تقدمها الحكومة العراقية لذلك سوف نوضح للجميع أهم الشروط الواجبة للحصول على الوجبة الأخيرة الدفعة القادمة بالعراق.

رابط تحميل pdf اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023

في الوقت الراهن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن هناك نحو 300 ألف مواطن على مستوى المحافظات العراقية لتقديم طلبات الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عام 2023، وهم في أشد الحاجة لتلك المساعدة المالية التي تقدمها الدولة من خلال تلك الرعاية الاجتماعية، وسيتم توزيع تلك المنحة خلال الأيام القادمة، ويمكن للمستفيدين الاستعلام عنها من خلال خطوات سهلة وبسيطة.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

في البداية يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بسهولة من خلال عدة خطوات بسيطة وهي:

قم بتسجيل الدخول عبر رابط منصة مظلمتي في العراق.

أو قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

بعد ذلك اختر إدارة الرعاية الاجتماعية.

ثم بعد ذلك قم باختيار الوجبة الأخيرة التي تريد الاستفسار عنها.

ثم قم بإدخال البيانات الشخصية مثل رقم الهوية والمحافظة ورقم الجوال في العراق.

بعد ذلك حيتظهر اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق 2023