استقبلها الآن “تردد قناة المنار اللبنانية 2023” AL-MANAR على جميع الأقمار الصناعية

يتساءل العديد من المواطنين عن تردد قناة المنار على القمر الصناعي نايل سات بمتابعة الأخبار في الوقت الحالي وذلك لأنها تعتبر من اهم القنوات الاخبارية اللبنانية وأنها تعمل على نقل كل اخبار القضية الفلسطينية العربية في الوقت الحالي وذلك بعد نشوب العديد من الصراعات في الايام الحالية بينهم وبين قوات الاحتلال ومعرفة تردد قناة المنار اللبنانية لعام 2023 تابعوا معي هذا المقال.

تردد قناة المنار اللبنانية 2023

تم الاعلان من قبل ادارة قناة المنار اللبنانية عبر الصفحات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي على انها تقوم بنشر كل الاخبار والاوضاع الاقتصادية والسياسية في الوقت الحالي ولمعرفة تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات تابعوا معي النقاط التالية:

التردد: 11148.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة المنار على اكسبرس AM 08

اما عن تردد قناة المنار على القمر الصناعي اكسبرس AM 08 تابع معي النقاط التالية:

التردد: 10977 أو

معدل الاستقطاب افقي.

معدل الترميز 3000/ 2963.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة المنار على اكسبرس AM 06.

اما عن القمر الصناعي اكسبرس AM 06 فيمكنكم معرفة التردد الخاص بقناة المنار عليه من خلال النقاط التالية

التردد:12632.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 3000.

معامل تصحيح الخطأ:3.

اهم برامج قناة المنار اللبنانية 2023

لمعرفة أهم البرامج التي تعمل قناة المنار على نقلها الى المشاهدين تابعوا معي نقاط التالية: