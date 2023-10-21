خطوتين فقط “طريقة حجز موعد في التأمين الصحي” بالرقم القومي عبر موقع الوزارة 2023

طريقة حجز موعد في التأمين الصحي مؤخرًا، شهدنا زيادة في عمليات البحث عبر محركات البحث على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، البحث كان موجهًا نحو الحصول على معلومات حول كيفية حجز موعد للتأمين الصحي من خلال استخدام المنصة الإلكترونية لـ “مصر الرقمية”.

طريقة حجز موعد في التأمين الصحي

يمكنك الآن معرفة كيفية حجز موعد للتأمين الصحي في مصر عبر الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع الهيئة العامة للتأمين الصحي.

ستجد العديد من الخدمات، انقر على “حجز العيادات”.

أدخل رقم الهوية الوطنية الخاص بك وانقر على “تحقق من أهلية الاستفادة”.

ستظهر بياناتك الشخصية، بما في ذلك رقم التأمين الصحي ورقم الهوية الوطنية وأماكن العيادات.

اختر العيادة التي ترغب في زيارتها من بين العيادات المتاحة واختر التخصص.

ستظهر الأيام المتاحة للحجز، اختر اليوم الذي يناسبك.

حدد تاريخًا ووقتًا مناسبين للحجز. سترى قائمة الانتظار وعدد الأفراد الذين قاموا بالحجز في نفس الوقت.

قم بإدخال معلومات الاتصال الخاصة بك، بما في ذلك رقم الهاتف ورقم البطاقة العلاجية.

في النهاية، انقر على أيقونة “حجز” لتأكيد موعدك.

إضافة مستفيد جديد في خدمة التأمين الصحي

لإضافة مستفيد جديد في خدمة التأمين الصحي وحجز موعد له، يمكن اتباع الخطوات التالية: