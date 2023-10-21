استقبل الآن “موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2023” بعد تعديل مواعيد الصرف الرسمية

يبحث الكثير من المواطنين المصريين المستحقين معاشات تكافل وكرامة عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2023 حيث يتم صرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر ميلادي وعليه فإنه سوف يتم صرف معاشات تكافل وكرامة يوم الأحد القادم الموافق 15 نوفمبر 2023 ، ومن المقرر أنه سيتم زيادة عدد الأسر الحاصلة على معاش تكافل وكرامة خلال الفترة القادمة لمساندة جميع المواطنين والأسر المستحقة للدعم في تخطي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر خلال الفترة الحالية.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2023

ازدادت عمليات البحث عبر جميع محركات البحث خلال الأيام السابقة عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2023 حيث يبدأ صرف معاشات تكافل وكرامة يوم الأحد القادم الموافق 15 نوفمبر القادم وذلك بكافة فروع مكاتب البريد المصري وعبر ماكينات الصرف الآلي المنتشرة بكافة شوارع الجمهورية ، كما يمكن الاستعلام عن قيمة معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

بعد زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15 % خلال شهر سبتمبر الماضي كما أعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي فيمكن لجميع المستحقين الحصول على معاش تكافل وكرامة الاستعلام عن قيمة معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك من خلال الخطوات التالية :