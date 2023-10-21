اسعار الذهب اليوم السبت 21 اكتوبر 2023 جميع العيارات 18 – 21 – 24 وسعر جنيه الذهب واسعار الذهب العالمية

يزداد البحث عن اسعار الذهب اليوم السبت 21 اكتوبر من قبل العديد من الأفراد، وقد شهدت أسعاره بمختلف أعيرته حالة من الاستقرار منذ صباح اليوم في محالّ الصاغة وذلك بعد التراجع الذي سجله السعر الذهب في الأمس حيث تراجع سعر عيار 21 حوالي 15 جنيه، وبعد هذا التراجع أصبح سعره مستقرًا على الصعيدين المحلي والعالمي، ويحب الكثير من الناس ادخار أموالهم على شكل ذهب حتى يحافظوا على قيمتها مع مرور الزمن.

اسعار الذهب اليوم السبت 21 اكتوبر

تعد اسعار الذهب اليوم السبت 21 اكتوبر مستقرة منذ الانخفاض الذي سجلته أسعار الذهب في البيع والشراء بالأمس، حيث شهد بالأمس حالة من التذبذب في الأسعار حيث ارتفع سعره مرة واحدة بقيمة 70 جنيه في يوم الجمعة ثم عاد لينخفض السعر من جديد، وتشهد الأسعار اليوم استقرارًا ملحوظًا ونعرضها لكم في السطور التالية:

منذ أن سجلت أسعار الذهب استقرارا في صباح يوم السبت وصل سعر الذهب عيار 18 إلى مبلغ 2104 جنيه مصري.

أما سعر الذهب عيار 21 فقط وصل إلى 2455 جنيه ، ويعد الذهب عيار 21 من أكثر الأعيرة التي يزداد الإقبال عليها في الشراء داخل أسواق الصاغة المصرية.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2806 جنيه مصري، ويعد سعر عيار الذهب 24 وهو الأغلى بين جميع الاعيرة الأخرى.

أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب فى محالّ الصاغة فقد وصل إلى 10640 جنيه مصري .

سعر الذهب العالمي بالدولار

شهدت اسعار الذهب اليوم السبت 21 اكتوبر العالمية بالدولار استقرارًا بعد اخر هبوط سجله سعر الذهب في الأمس حيث بدأت تعاملات بورصة الذهب اليوم بمبلغ 1974 دولار أمريكي، ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب العالمية تتأثر بالعديد من الظروف مثل الحروب بين البلدان وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية، كما تتأثر أسعار الذهب بالقرارات السياسية والاقتصادية.