مباراة هوفنهايم وآينتراخت فرانكفورت الآن قناة beIN SPORTS 8 الدوري الألماني

مباراة هوفنهايم وآينتراخت فرانكفورت هي مباراة في إطار الجولة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم. ستقام المباراة في ملعب “راين نيكار أرينا” في الرابعة والنصف عصر يوم السبت 21 أكتوبر 2023.

مباراة هوفنهايم وآينتراخت فرانكفورت الآن

يدخل فريق آينتراخت فرانكفورت هذه المباراة وهو في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 10 نقاط.

من الجانب الآخر، يعد فريق هوفنهايم أحد الفرق القوية في الدوري الألماني وسيكون لديه ميزة اللعب على أرضه في هذه المباراة. سيكون على فريق آينتراخت فرانكفورت مواجهة مهمة صعبة أمام هوفنهايم. سيحاول الفريق الحفاظ على توازنه وتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة.

نشكيل آينتراخت فرانكفورت الأساسي

في هذه المباراة، سيكون المهاجم المصري مرموش أحد العناصر الأساسية في تشكيلة فريق آينتراخت فرانكفورت. يعتبر مرموش أحد أبرز لاعبي الفريق ورأس حربته في هذه المباراة.

حراسة المرمى: كيفين تراب

الدفاع: ويليام باتشو – روبن كوش – توتا.

الوسط: أوريليو بوتا – إلياس السخيري – هوجو لارسون – فيليب ماكس.

الهجوم: عمر مرموش – اتسجار كتاوف- فارس شايبى.

مشاهدة مباراة هوفنهايم وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر

يمكنك مشاهدة بث مباشر مباراة هوفنهايم وآينتراخت فرانكفورت بالطرق التالية: