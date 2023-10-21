مباراة النصر وضمك الآن في الدوري السعودي الشوط الأول (0-0) الجولة الحادية عشر 2023-2024 لحظة بلحظة مباشر على تويتر

يبحث عشاق كرة القدم السعودية عن مشاهدة مباراة النصر وضمك، حيث أن نادي النصر سيحتضن مباراة ضد ضمك في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024 على أرضه في ملعب الأول بارك، وتعادل النصر مع نادي أبها في الجولة العاشرة بعد أن حقق انتصارين متتاليين على نادي الأهلي بنتيجة 4-3، ومن ثم الفوز على نادي الطائي بهدفين مقابل هدف واحد، إذ يحتل النصر حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الفريق المتصدر الهلال.

مشاهدة مباراة النصر وضمك

صحيح نادي النصر يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي حاليًا برصيد 19 نقطة، وهو ليس بعيدًا كثيرًا عن الفريق الرائد الهلال الذي يتصدر الترتيب برصيد 26 نقطة، إذا حقق النصر الفوز في المباراة المقبلة ضد ضمك، سيكون الفارق بينهما أربع نقاط فقط، لذلك سوف يخوض فريق النصر المباراة بحماسة كبيرة من أجل الوصول إلى الصدارة، والتي استطاع فريق الهلال أن يؤمنها لنفسه بكل سهولة، لذلك ستكون المهمة صعبة للغاية على فريق النصر.

فيما يحتل نادي ضمك المركز العاشر برصيد 10 نقاط، وهو يسعى جاهدًا لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري بعد تحقيقه انتصارين متتاليين في الجولتين الأخيرتين، أحدهما على نادي الخليج والآخر على نادي الحزم، فبالنسبة لضمك، فقد أثبت جدارته بتعادله مع الهلال في الجولات الأخيرة ويعتبر فريقًا صعب التغلب عليه، مما يعزز من إثارة هذه المباراة.

بث مباراة النصر وضمك لحظة بلحظة

سوف نغطي معكم تفاصيل مباراة النصر وضمك لحظة بلحظة عبر موقع البديل الإخباري، فمن خلال هذا المقال سوف تتابعون كل ما يخص مباراة النصر وضمك في الجولة الحادية عشر في الدوري السعودي 2023-2024.

النصر & ضمك : 0 – 0

طريقة مشاهدة مباراة النصر وضمك في الدوري الآن

اليوم ستُقام جولة جديدة في الدوري السعودي بين Al-Nasr وDamak، ويمكنك مشاهدة المباراة مباشرة عبر تطبيق “يلا شوت” اليوم في الدوري السعودي، وينتظر فريق النصر بشغف استعادة سلسلة الانتصارات عندما يحتضن فريق ضمك على أرض ملعب الأول بارك في الجولة العاشرة من دوري السعودي لعام 2024، حيث توقفت سلسلة الانتصارات لزملاء النجم كريستيانو رونالدو منذ الجولة الثانية وانتهت بالتعادل المخيب للآمال في الجولة الماضية أمام أبها بنتيجة 2-2.

تشكيلة النصر وضمك اليوم

هذه هي تشكيلة فريق النصر وضمك في الدوري اليوم السبت

حراسة المرمى خط الدفاع خط الوسط الهجوم تشكيل النصر راغد النجار أليكس تيليس سيكو فوفانا ساديو ماني إيمري لابورت عبدالله الخيبري كريستيانو رونالدو عبدالإله العمري أوتافيو أندرسون تاليسكا نواف البوشل تشكيل ضمك مصطفى زغبة ضاري العنزي دوماجوج أنتوليتش نيكولاي ستانكيو عبد القادر بدران طارق حامد أحمد الزين فاروق شافعي جورج كيفين نكودو أسان سيساي سنوسي هوساوي

القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك

تقوم عدة قنوات سعودية بنقل مباراة النصر وضمك، حيث تقوم قناة SSC السعودية ببث مباراة النصر وضمك في الجولة الـ 11 دوري روشن السعودي 2023، حيث يقوم المعلق فهد عريسي بمهمة التعليق على مباراة النصر وضمك في الدوري.

تردد قناة SSC الناقلة لمباراة النصر وضمك

يُمكنك استقبال تردد قناة SSC الرياضية السعودية على التردد التالي: