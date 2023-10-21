مشاهدة فيلم جوان Jawan 2023 مترجم كامل نسخة HD علي موقع ماي سيما بديل ايجي بست EgyBest الاصلي

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مشاهدة فيلم جوان Jawan 2023 مترجم

حصل النجم شاه روخان على إشادة واسعة من قبل الجماهير في جميع أنحاء العالم بفضل فيلمه الجديد “جاوان” منذ أسابيع قليلة من إطلاقه، وحقق الفيلم إيرادات كبيرة منذ عرضه في صالات السينما المصرية وتحدى بقوة شباك التذاكر.

تخطت إيرادات فيلم “جوان” لشاروخان في شباك التذاكر المصري، منذ عرضه قبل حوالي أسبوعين، مبلغ 1.5 مليون جنيه، حيث كانت إيرادات الأسبوع الأول 790 ألف جنيه، وإيرادات الأسبوع الثاني 717 ألف جنيه.

أبطال فيلم Jawan

شاه روخ خان.

فيجاي سيتي باثي.

نایانتارا.

سانيا مالهوترا.

برلماني.

سونيل غروفر.

إنتاج شركة: ريد تشيليز انترتينمنت.

إخراج: آتلي كومار.

المنتج: غوري خان.

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تدور أحداث فيلم Jawan، الذي يقوم ببطولته شاروخان، حول تعاون كلٍ من نايانتارا، وفيجاي سيثوباثي، وديبيكا بادكون، وبرياماني، وسانيا مالهوترا، وهو من تأليف وإخراج أتلي كومار في الفيلم، يلعب شاروخان دورًا مزدوجًا حيث يجسد الأب وابنه الشبيهين، اللذين يتعاونان سويًا من أجل تصحيح الفساد في المجتمع.

تتمحور قصة الفيلم حول الإثارة والغموض والعمل، بواسطة جوان الذي واجه بعض الظروف ويسعى لتحقيق العدالة في المجتمع وتصحيح الأخطاء بطريقة معينة.