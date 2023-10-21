مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج الآن قناة beIN SPORTS 4 الدوري الفرنسي “ليغ 1”

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج مباشر الآن قناة beIN SPORTS 4 الدوري الفرنسي “ليغ 1” تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب استاد مونيسيبال جورج لوفيفر في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي ليغ 1، حيث ستقام مباراة مثيرة بين باريس سان جيرمان وستراسبورج. يُعد هذا اللقاء فرصة هامة لكلا الفريقين لتحقيق النقاط الثلاث وتعزيز موقعهما في جدول الترتيب. ستتضمن هذه المقالة معلومات حول موعد المباراة، القنوات الناقلة، وكيفية مشاهدة اللقاء بثًا مباشرًا، بالإضافة إلى التشكيلة المتوقعة لفريق باريس سان جيرمان وخاتمة تليق بأهمية هذه المواجهة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو موعد المباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وستراسبورج في الدوري الفرنسي ليغ 1. ستقام المباراة يوم السبت 21 أكتوبر على ملعب Stade Municipal Georges Lefèvre في تمام الساعة 6:00 م بتوقيت المملكة المتحدة ومصر، والساعة 7:00 م بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج

سيتم نقل مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج عبر عدة قنوات رياضية. ومن بين هذه القنوات، ستكون beIN SPORTS 4 عامر الخوذيري واحدة من الخيارات المتاحة للمشاهدين. ستوفر beIN SPORTS 4 تغطية حية وحصرية للمباراة بتعليق عامر الخوذيري، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لمتابعة أحداث اللقاء.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج بث مباشر

للمشاهدين الذين يفضلون متابعة المباراة بثًا مباشرًا عبر الإنترنت، يتوفر العديد من الخيارات. يمكن استخدام تطبيق تود للتدفيق المباشر للمباراة، وكذلك يمكن مشاهدتها على بث مباشر يوتيوب وتويتر وفيسبوك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام بث مباشر يلا شوت، يلا لايف، كورة لايف، سوريا لايف، الاسطورة لبث المباريات للاستمتاع باللقاء عبر الإنترنت.

تشكيلة باريس سان جيرمان الرسمية

يدخل فريق باريس سان جيرمان المباراة بتشكيلة قوية ومتوازنة. وفيما يلي تشكيلة باريس سان جيرمان الرسمية:

المرمى: دوناروما

الدفاع: ماركينيوس، لباركولا، بيريرا، وكاس هيرنانديز

الملعب: فيتينيا، فابيان رويز

الهجوم: كيليان مبابي، لي كانغ إن، راموس، كارلوس سولير

من المتوقع أن يعتمد مدرب باريس سان جيرمان على قوة هجومه وسرعته الكبيرة في المباراة القادمة، مع وجود نجوم مثل كيليان مبابي وراموس في خط الهجوم، وذلك لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

تتوقع جماهير كرة القدم حول العالم مباراة شيقة ومثيرة بين باريس سان جيرمان وستراسبورج في الدوري الفرنسي ليغ 1. ستكون هذه المواجهة فرصة للفريقين لتحقيق الانتصار وتعزيز موقعهما في سباق البطولة. ستكون الأنظار متجهة نحو ملعب Stade Municipal Georges Lefèvre نترقب بشغف هذه المواجهة ونتمنى أن تكون مثيرة وممتعة لجميع عشاق كرة القدم.