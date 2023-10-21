مباراة إنتر ميلان وتورينو الآن قناة أبوظبي بريميوم (AD Sport Premium 1) الدوري الإيطالي

بعد قليل تنطلق مباراة إنتر ميلان وتورينو مباشر الآن قناة أبوظبي بريميوم (AD Sport Premium 1) الدوري الإيطالي في مباراة مهمة تنتظرها عشاق كرة القدم حول العالم، ستجمع المباراة بين إنتر ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي 2023-24. وتتطلع جماهير الإنتر بشغف لمتابعة هذه المباراة وسوف ننقل لكم عبر موقع البديل القنوات الناقلة لمباراة انتر ميلان وتورينو بث مباشر وموعدها والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة إنتر ميلان وتورينو

فيما يتعلق بموعد المباراة، ستقام المواجهة في ملعب أولمبيكو دي تورينو، في الجولة الـ9 من الدوري الإيطالي (سيريا آ). وستبدأ المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وتورينو

وبالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة، ستقوم قناة أبو ظبي الرياضية بنقل المباراة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعتبر القناة الرسمية والحصرية لبث مباريات الدوري الإيطالي. وسوف تكون تكون قناة أبو ظبي بريميوم 1 (AD Sport Premium 1) هي القناة التي ستبث المباراة.

تشكيل إنتر ميلان الرسمي

المرمى: سومر.

الدفاع: دي فري – بافارد – أتشيربي.

الوسط: هنريك مختيريان – دارميان – باريلا – ديماركو – هاكان تشالهان أوغلو.

الهجوم: ماركوس تورام – لاوتارو مارتينيز.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وتورينو بث مباشر

شاهد الآن بث مباشر مباراة إنتر ميلان وتورينو من خلال تطبيق أبوظبي أو الموقع الرسمي على الإنترنت بشكل مجاني، ويمكنك أيضًا متابعة أحداث الشوط الأول والثاني من خلال مواقع البث على يوتيوب وتويتر وفيس بوك، أو من خلال المواقع المتخصصة مثل يلا شوت، ويلا كورة، وكورة لايف، ويلا لايف، وموقع الاسطورة لبث المباريات.