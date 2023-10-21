تردد قناة الحرامي سينما بعد التحديث 2023

تعد قناة الحرامي سينما من أهم القنوات التي تقوم بإذاعة العديد من الأفلام العربية المختلفة، فضلاً عن المسلسلات والبرامج الترفيهية التي يعشقها العديد من المشاهدين والمتابعين من مختلف الأعمار والثقافات المتنوعة، مع العلم أن في الفترة الأخيرة ظهرت العديد من القنوات التلفزيونية المتعددة في عرض الأفلام، إلا أن قناة الحرامي ساهمت بشكل كبير في جذب ملايين المشاهدات بوقت قصير، لهذا يتساءل العديد من المتابعين، عن أحدث تردد لها، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة الحرامي سينما الجديد 2023

من أجل القيام بإستقبال ومتابعة قناة الحرامي سينما على الأقمار الصناعية المختلفة، عليك اتباع التالي:-

القمر الصناعي هو النايل سات.

بينما التردد يكون 10815.

معدل الترميز 27500.

الإستقطاب الخاص بالقناة فهو أفقي.

محتوى قناة الحرامي سينما على النايل سات

تعرض قناة الحرامي العديد من الأفلام المتنوعة ما بين العربية والأجنبية، إضافة إلى نقلها للعديد من البرامج الترفيهية المختلفة، لتتمثل الأعمال الفنية “كيرة والجن، افيل الأزرق، ولاد رزق، أصحاب ولا أعز”، إضافة إلى الأفلام الأجنبية المتمثلة في “الجوكر، ذا باتمان، سبايدر مان، نو واي هوم”، كما تكون بعرض العديد من البرامج الأخرى التمثلة في البرامج الحوارية والمباشر وكذلك برنامج عسل أبيض.