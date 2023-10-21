تردد قناة الجزيرة AlJazeera Arabic على نايل سات لمتابعة احداث غزة لحظة بلحظة

تردد قناة الجزيرة AlJazeera Arabic، تعد قناة الجزيرة من أشهر القنوات الإخبارية على مستوى العالم، ويحظى بمتابعة واسعة من قبل المشاهدين في جميع أنحاء العالم، وذلك بسبب ما يحدث بالوقت الحالي في غزة من قبل دولة الاحتلال اسرائيل، وتبث قناة الجزيرة الاخبارية كافة الاخبار من الدوحة، قطر، وتوفر تغطية إخبارية عالمية وإقليمية على مدار 24 ساعة، وفي الشهر الماضي اعلنت القناة الاخبارية عن تغير التردد الخاص بها من اجل توفير جودة عالية للمشاهدين ويمكن للجميع الان تنزيل التردد الخاص بالقناة بدون مشاكل الان ومتابعة كافة الاحداث .

قناة الجزيرة AlJazeera Arabic

تعتبر قناة الجزيرة من أبرز وأشهر وسائل الإعلام في الشرق الأوسط والعالم العربي، وإستطاعة الفترة الماضية ان تنقل كافة الاحداث التي تجري بالوقت الحالي في غزة واخر التفاصيل لحظة بلحظة بدون توقف وتتميز هذه القناة بتقديم المعلومات والأخبار الدقيقة والموثوقة، وتعتبر ملتقى للمشاهدين من مختلف البلدان والثقافات.

تردد قناة الجزيرة الإخبارية HD على النايل سات

التردد: 10971

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة الجزيرة الإخبارية HD على عرب سات

التردد: 12520

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة الجزيرة الإخبارية HD على سهيل سات

التردد: 11406

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة الجزيرة الإخبارية HD على هوت بيرد

التردد: 12111

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

طريقة ضبط تردد قناة الجزيرة الجديد 2023:

لضبط تردد قناة الجزيرة الجديد 2023 على جهاز استقبال القنوات الفضائية، اتبع الخطوات التالية: