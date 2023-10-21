مباراة آرسنال وتشيلسي الآن قناة beIN SPORTS 1 الدوري الإنجليزي الممتاز

تترقب الجماهير هذا اللقاء الذي يجمع بين فريقين كبيرين في الدوري الإنجليزي. ستكون المباراة فرصة للفريقين للتنافس وتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث. من المتوقع أن تكون المباراة مليئة بالتشويق والإثارة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة آرسنال وتشيلسي

ستكون لدينا مباراة مهمة اليوم بين فريقي تشيلسي وآرسنال في إطار الدوري الإنجليزي. من المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتشيلسي

سيتم بث مباراة تشيلسي وآرسنال اليوم ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة beIN Sports HD 1. ستكون هذه القناة المحطة المعتمدة لمشاهدة المباراة التي ينتظرها عشاق الكرة الإنجليزية بشغف.

ويسعدنا أن نعلن أن المباراة ستكون معلقة بصوت الإعلامي الجزائري المميز حفيظ دراجي. سيضيف دراجي لمسة خاصة على التعليق الصوتي للمباراة، مما يزيد من إثارة المشاهدة ويضفي جوًا إضافيًا على الأحداث الميدانية.

مشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي بث مباشر

شاهد الآن بث مباشر مباراة آرسنال وتشيلسي على الانترنت من خلال الطرق التالية:

بين كونكت.

تطبيق تود.

beIN 4k

يلا شوت.

يلا لايف.

كورة لايف.

الاسطورة لبث المباريات.

منصات التواصل الإجتماعي فيسبوك – تويتر – يوتيوب.

تشكيل آرسنال الرسمي

جاءت تشكيلة آرسنال الرسمية لمواجهة فريق تشيلسي اليوم كما يلي:

المرمى:- دافيد رايا.

الدفاع: جابرييل ماجاليس، بن وايت، زينشينكو، ويليام ساليبا.

الوسط: ديكلان رايس، أوديجارد، جورجينو.

الهجوم: جيسوس، ساكا، جابرييل مارتينيلي.

تشكيل تشيلسي الرسمي

بينما جاءت تشكيلة تشيلسي الرسمية لمواجهة فريق أرسنال اليوم كما يلي: