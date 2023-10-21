مباراة ريال مدريد وإشبيلية الآن قناة beIN SPORTS 3 الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-24
مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية
شاهد مباراة ريال مدريد وإشبيلية مباشر الآن قناة beIN SPORTS 3 الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-24 حيث يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على ملعب ستاد رامون سانشيز بيزخوان لمواجهة إشبيلية اليوم السبت الموافق 21 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.
موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية
وستنطلق مباراة إشبيلية ضد ريال مدريد اليوم في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، البحرين، الأردن، اليمن، سوريا، العراق، والساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 6:30 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 5:30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية
أما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني 2023/2024، فستنقل قنوات بين سبورت beIN SPORTS القطرية كافة مباريات بطولة الدوري الإسباني بشكل حصري للجماهير في نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قنواتها المشفرة فقط. كما هناك قنوات آسيوية مفتوحة تنقل البطولة بشكل مجاني.
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تشكيل ريال مدريد الرسمي
جاءت تشكيلة ريال مدريد الرسمية اليوم كما يلي:
- المرمى: كيبا.
- الدفاع: أنطونيو روديجر، كارفخال، فيرلاند ميندي، ديفيد ألابا.
- الوسط: تشاوميني، توني كروس، فالفيردي.
- الهجوم: رودريجو، بيلينجهام، فينسيوس جونيور.
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- مباراة الحزم والرائد الآن قناة SSC Extra HD2 دوري روشن السعودي 2023-24 “الجولة 10”
مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية بث مباشر
ستقدم بين سبورت خاصية مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني عبر الإنترنت من خلال خدمة بين كونكت beIN CONNECT المدفوعة، وهناك العديد من الطرق الأخرى لمشاهدة بث مباشر ريال مدريد ضد إشبيلية ومنها:
- تطبيق تود.
- بين كونكت
- يلا شوت.
- يلا لايف
- كورة لايف
- سوريا لايف
- الاسطورة لبث المباريات.
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