مباراة بايرن ميونخ وماينز الآن قناة beIN SPORTS 5 الدوري الألماني 2023-24

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم إلى ملعب ميوا أرينا حيث ستقام مباراة مثيرة بين فريقي ماينز وبايرن ميونخ في إطار الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

يسعى فريق بايرن ميونخ لمواصلة سلسلة انتصاراته والاقتراب من صدارة البوندسليجا، حيث يحتل حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن فريق بروسيا دورتموند الذي يتصدر الترتيب.

بالمقابل، يتذيل فريق ماينز جدول الترتيب قبل الأخير برصيد نقطتين فقط. ومن المتوقع أن يحاول ماينز تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، سواء بالتعادل أو الفوز، وذلك باستغلال عاملي الأرض والجماهير لصالحه.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وماينز بث مباشر

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وستكون متاحة للمشاهدين عبر عدة قنوات ناقلة. فستنقل قناة beIN Sports Premium 1HD المباراة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين ستكون متاحة على Sky Bundesliga 1HD في ألمانيا، وعلى BT Sport 1 في المملكة المتحدة، وعلى ESPN+ في الولايات المتحدة الأمريكية.

من المتوقع أن يشهد اللقاء منافسة قوية بين الفريقين، حيث يسعى بايرن ميونخ لتحقيق الفوز والاقتراب من الصدارة، بينما يسعى ماينز للمحافظة على أداء جيد وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز طموحاته في البقاء في دوري