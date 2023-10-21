تردد قناة سراج الأقصى بعد التحديث 2023 تابع أخر تطورات المنطقة الان

تعتبر قناة سراج الأقصى من أهم القنوات التي لاقت شهرة كبيرة في فترة وجيزة، نظرًا لدقتها العالية في نقل الأحداث والأخبار التاريخية بالشارع الفلسطيني وما يدور في غزة، إضافة إلى أن القناة تتمتع بشعبية مذهلة بين جميع المتابعين والمشاهدين العرب والفلسطينيين للحصول على كل حدث يدور في غزة، ولذلك يتساءل البعض عن أحدث تردد للقناة من أجل الحصول عليها بكل سهولة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة سراج الأقصى الجديد 2023

يمكن بكل سهولة القيام بإستقبال قناة سراج الأقصى الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا للبيانات التي تتمثل في التالي:-

القمر الصناعي الخاص بالقناة هو النايل سات.

بينما تردد القناة يكون 12054.

الاستقطاب الخاص بالقناة يكون رأسي.

إضافة إلى أن معدل الترميز يتمثل في 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو 6/5.

خطوات ضبط تردد سراج الأقصى

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بإستقبال قناة سراج الأقصى ومتابعة أخر الأحداث في غزة، وفقًا للأتي:-