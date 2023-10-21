تردد قناة سراج الأقصي الجديد 2023 لمتابعة آخر تطورات فلسطين لحظة بلحظة

تردد قناة سراج الأقصي الجديد 2023، التي تعتبر من أشهر المحطات الفلسطينية في الشرق الأوسط. وقد تم الإعلان عن القناة في وقت قصير جدًا، وهذا سبب تميزها وجذبها للمشاهدين، ويتضح ذلك من خلال إمكانية حظر جميع المخالفين بهدف حماية والحفاظ على النظم والتقاليد الاجتماعية دون المساس بها. كما نعرض تردد قناة النايل سات 2023 الحديثة.

تردد قناة سراج الأقصى الجديد 2023

اسم القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10921.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

اتجاه الاستقطاب: رأسي.

مميزات قناة سراج الأقصى

عقب أجرت إدارة القناة تعديلًا على التردد الخاص بها عبر القمر الصناعي النايل سات، بهدف تعزيز جودة المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتها، هناك الكثير من الأشخاص يبحثون على محركات البحث مثل جوجل عن ضبط التردد الجديد لقناة الأقصى في مايو 2023. ننصحكم بمتابعة القناة وليس المسلسل، وذلك بسبب أنها حاليًا تقوم بعرض الأخبار والأحداث الجارية في فلسطين. كما يمكنكم معرفة التردد الجديد لقناة الأقصى عبر القمر الصناعي النايل سات.