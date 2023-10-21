رابط تحميل تطبيق قضيتي qadyaty مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي Qadyaty للاندرويد والايفون 2023  “تطبيق قضيتي فلسطين”

تطبيق قضيتي مقاطعة “qadyaty” هو تطبيق مجاني على الهواتف المحمولة يهدف لتسهيل عملية مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي، وتشجيع المستخدمين على دعم العدالة وحقوق الإنسان في فلسطين يعتبر هذا التطبيق أداة فعالة للتوعية والتحفيز للمشاركة في حملة المقاطعة العالمية ضد الاحتلال الإسرائيلي، حيث يوفر معلومات شاملة حول المنتجات التي يجب مقاطعتها.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي التطبيق على قاعدة بيانات شاملة تحتوي على قائمة بالشركات والمنتجات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمكن للمستخدمين البحث عن منتجات محددة والحصول على معلومات حولها، بما في ذلك اسم الشركة المصنعة ومكان إنتاجها.

تطبيق قضيتي qadyaty مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي

تسمح تطبيق قضيتي مقاطعة qadyaty للمستخدمين بتبادل المعلومات والتجارب حول مقاطعة المنتجات، كما يمكن للمستخدمين إبداء التعليقات والآراء حول المنتجات التي قاموا بمقاطعتها وتأثير ذلك على الحركة الاقتصادية في المستوطنات الإسرائيلية هذا بالإضافة إلى إمكانية مشاركة المستخدمين تجاربهم ونصائحهم للآخرين حول كيفية مقاطعة المنتجات بفعالية.

تطبيق قضيتي مقاطعة

اسم البرنامج قضيتي التصنيف تحميل تطبيقات موبايل الترخيص مجانا المطور WalaPlus ‏ حجم البرنامج 85 ميجابايت إصدار البرنامج 1.7.8 نظام التشغيل android

تطبيق قضيتي

كما يوفر التطبيق وسيلة سهلة للتواصل والتنسيق بين المشاركين في حملة المقاطعة، ويسمح للمستخدمين بالانضمام إلى المجتمعات والمجموعات الافتراضية على التطبيق للتعرف على الأشخاص الآخرين الذين يدعمون الحملة وتبادل الأفكار والاستراتيجيات. كما يتيح لهم استقبال تحديثات حول الأحداث والفعاليات المتعلقة بحملة المقاطعة.

مميزات تطبيق قضيتي فلسطين