مباراة نيس ومارسيليا الآن قناة beIN SPORTS 4 الدوري الفرنسي “ليغ 1”

شاهد الآن مباراة نيس ومارسيليا مباشر على قناة beIN SPORTS 4 الدوري الفرنسي “ليغ 1” حيث تعد من المواجهات القوية للغاية اليوم في الدوري الفرنسي، حيث يسعى نيس لتحقيق الفوز للحفاظ على آماله في التنافس على المربع الذهبي، بينما يسعى مارسيليا لتحقيق فوز مهم لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الفرنسي. ويحتل نيس المركز رقم 2 في جدول الترتيب بمجموع 16 نقطة، في حين يحتل مارسيليا المركز رقم 8 بمجموع 12 نقطة.

موعد مباراة نيس ومارسيليا

تقام مباراة نيس ومارسيليا اليوم السبت الذي يوافق 21 من شهر أكتوبر لعاك 2023 وذلك على أرضية ملعب أليانز ريفييرا في مدينة نيس الفرنسية، تقام المباراة ضمن منافسات الجولة رقم 9 في الليغ 1 ومن المقرر أن يبدأ الشوط الأول في تمام الساعة 10:00 pm بتوقيت كل من القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نيس ومارسيليا

سيتم نقل المباراة بشكل مباشر وحصري عبر قناة “beIN SPORTS 4” التابعة لشبكة قنوات بين سبورت الرياضية، وسيقوم المعلق المغربي جواد بدة بنقل أحداث اللقاء خلال الشوط الأول والثاني.

مشاهدة مباراة نيس ومارسيليا بث مباشر

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلال مشاهدة بث مباشر مباراة نيس ضد مارسيليا ومنها:

تطبيق تود

بين كونكت

يلا كورة

يلا لايف

سوريا لايف

كورة لايف

يلا شوت

يلا لايف.

الاسطورة لبث المباريات

يتساوي فريقي مارسيليا ونيس في نتيجة اخر خمس مواجهات خاضها الفريقين ضد بعضهم البعض ويعتبر لقاء نيس ومارسيليا من المواجهات الكلاسيكية في الدوري الفرنسي، حيث يتمتع الفريقان بجماهيرية كبيرة وتاريخ حافل بالألقاب. تلك المباريات تعكس المنافسة الشديدة بين الفريقين، ومن المثير انتظار نتيجة المباراة القادمة وتأثيرها على ترتيب الفرق في الدوري الفرنسي.