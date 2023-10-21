مباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيغو الآن قناة beIN SPORTS 3 الدوري الأسباني 2023-24 “لا ليغا”

شاهد الآن مباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيغو بث مباشر قناة beIN SPORTS 3 في إطار مواجهات الجولة 10 من الدوري الأسباني 2023-24 “لا ليغا”، حيث ينتظر عشاق كرة القدم في إسبانيا وجميع انحاء العالم المواجهة المرتقبة بين فريق أتلتيكو مدريد ضد فريق سيلتا فيغو.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيغو

ستقام المباراة في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني يوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2023. من المتوقع أن تنطلق المباراة الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والرياض، والحادية عشرة مساءً بتوقيت دبي، على ملعب بالايدوس في العاصمة الإسبانية مدريد.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيغو

ستقوم قناة بي إن سبورتس 1 القطرية، المتخصصة في نقل مباريات الدوري الإسباني إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنقل المباراة حصريًا.

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيغو بث مباشر

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في بداية مشواره في الموسم 2023-2024، يتألق نادي أتلتيكو مدريد بشكل لافت. حيث يحتل المركز الـ 4 بمجموع 19 نقطة، بعد تحقيق 6 انتصارات وتعادل وحيد وهزيمتين. بالمقابل، يعاني نادي سيلتا فيغو هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط فقط، بعد تحقيق انتصار وحيد و3 تعادلات و5 هزائم.

وبناءً على الأداء المميز لأتلتيكو مدريد والتعثرات التي يعاني منها سيلتا فيغو، يتوقع أن تكون الغلبة في المباراة المرتقبة يوم السبت لصالح أتلتيكو. الفريق يسعى للاستفادة من تفوقه الواضح على خصمه المنهك، من أجل تعزيز صدارته للمراكز الأوروبية ومواصلة الزحف نحو لقب الليغا.