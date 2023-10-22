جدد بطاقتك في معادها وبلاش غرامات.. أسماء مطلوبة في السجل المدني+ غرامات عدم تجديد البطاقة الشخصية
أسماء مطلوبة في السجل المدني من العناوين الرئيسية التي يبحث عنها المواطنين المصريين فنجد أن الحكومة المصرية أصدرت تحذير شديد اللهجة لمن يخالف القوانين الخاصة باستخراج البطاقات الشخصية، ويجب على كل من يخالف القوانين المحددة دفع غرامات مالية تتحدد بناءً على نوع المخالفة المرتكبة وقد تصل العقوبات في بعض الأحيان للسجن، فالجدير بالذكر أن السجل المدني قرر سن استخراج البطاقة الشخصية فيكون عند 15 عام.
أسماء مطلوبة في السجل المدني بقانون الأحوال المدنية الجديد
هناك قائمة أسماء مطلوبة في السجل المدني المصري وهم الذين انتهت صلاحية البطاقات الشخصية لهم، ويُطلب منهم التوجه لمكتب السجل المدني القريب منهم ليجددوا هذه البطاقات قبل دفع الغرامات المالية ويحصلون على أخرى جديدة.
غرامات عدم تجديد البطاقة الشخصية
حدد قسم الأحوال المدنية بعض الغرامات المالية في حال عدم تجديد البطاقات الشخصية بناءً على توجيهات وزارة الداخلية المصرية، وهذه الغرامات يتم فرضها كما يلي:
- عند تجاوز سن المتقدم 16 عام ولم يتوجه لاستخراج بطاقة رقم قومي شخصية لمدة 3 أشهر بعد السن يُفرض عليه غرامة مالية قيمتها: 100 جنيه.
- في حال انتهاء صلاحية البطاقة الشخصية للرقم القومي ولم يتم تجديدها سيتم دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه.
- إذا لم يُحدث الفرد معلوماته الشخصية في البطاقة الشخصية بعد إجراء تغييرات مفاجئة مثل الزواج أو الانفصال أو الانتهاء من مرحلة التعليم الجامعي تطبق عليه غرامة مالية قدرها 50 جنيه.
- قدمته الحكومة المصرية خدمة الإعفاء من تلك الغرامات السابقة ولكن لبعض الفئات المحددة مثل: ذوي القدرات الخاصة، فئة كبار السن ولكن بشرط تقديم ما يُثبت الحالة.