جدد بطاقتك في معادها وبلاش غرامات.. أسماء مطلوبة في السجل المدني+ غرامات عدم تجديد البطاقة الشخصية

أسماء مطلوبة في السجل المدني من العناوين الرئيسية التي يبحث عنها المواطنين المصريين فنجد أن الحكومة المصرية أصدرت تحذير شديد اللهجة لمن يخالف القوانين الخاصة باستخراج البطاقات الشخصية، ويجب على كل من يخالف القوانين المحددة دفع غرامات مالية تتحدد بناءً على نوع المخالفة المرتكبة وقد تصل العقوبات في بعض الأحيان للسجن، فالجدير بالذكر أن السجل المدني قرر سن استخراج البطاقة الشخصية فيكون عند 15 عام.

أسماء مطلوبة في السجل المدني بقانون الأحوال المدنية الجديد

هناك قائمة أسماء مطلوبة في السجل المدني المصري وهم الذين انتهت صلاحية البطاقات الشخصية لهم، ويُطلب منهم التوجه لمكتب السجل المدني القريب منهم ليجددوا هذه البطاقات قبل دفع الغرامات المالية ويحصلون على أخرى جديدة.

غرامات عدم تجديد البطاقة الشخصية

حدد قسم الأحوال المدنية بعض الغرامات المالية في حال عدم تجديد البطاقات الشخصية بناءً على توجيهات وزارة الداخلية المصرية، وهذه الغرامات يتم فرضها كما يلي: