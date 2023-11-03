“TV Toyour Eljanah”.. تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد على نايل سات وعرب سات

يبحث عدد كبير من المتابعين عن تردد قناة طيور الجنة الجديد، والتي تعتبر واحدة من أفضل وأشهر قنوات الأطفال الموجودة في العالم العربي، والتي تقدم برامج الأطفال الشهيرة بجودة عالية على مدار اليوم بدون توقف، وذلك على جميع الأقمار الصناعية سواء نايل سات وعرب سات، تابع الآن كيفية ضبط قناة طيور الجنة على نايل سات وعرب سات.

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

تحظى شاشة قناة طيور الجنة بنسب مشاهدة مرتفعة تصل إلى الملايين في مختلف الدول العربية، حيث تقوم القناة بتقديم الكثير من برامج الأطفال الكرتون الشهيرة، بجانب عرض الأغاني والأناشيد الخاصة بالأطفال على مدار اليوم، حيث تقدم محتواها بدون تشفير وبدون الحاجة إلى سداد رسوم نظير ذلك، وقد جاء تردد القناة على النحو التالي:

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات هو 11310، من خلال الاستقطاب : عمودي، الجودة : SD، عن طريق معامل التصحيح : 4/3، من خلال معامل الترميز : 27500.

كما جاء تردد القناة الآخر على القمر الصناعي : نايل سات هو 11258، عن طريق معامل تصحيح الخطأ 5/6، من خلال الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

يمكن متابعة شاشة قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات على التردد التالي: