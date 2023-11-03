الان .. تردد قناة مصر ام الدنيا الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الجزء الخامس

تعد قناة مصر ام الدنيا واحدة من القنوات الفضائية الشهيرة في الفترة الأخيرة، والتي نالت نجاح كبير منذ بداية انطلاقها، بسبب تسليط الضوء بشكل مستمر على تقديم كل ما هو جديد وحصري في عالم الدراما سواء المصرية أو العربية أو العالمية كذلك، تابع الآن تردد قناة مصر ام الدنيا الجديد على نايل سات وعرب سات.

تردد قناة مصر ام الدنيا على نايل سات

تشتهر شاشة قناة مصر ام الدنيا بتقديم باقة من أفضل المسلسلات الشهيرة العربية والعالمية، كما تعرض المسلسلات التركية والاجنبية مترجمة الى اللغة العربية، مثل مسلسل قيامة المؤسس عثمان التركي التاريخي وغيرها من الأعمال الدرامية، وقد جاء تردد القناة الجديد على نايل سات على النحو التالي:

التردد الجديد لقناة مصر ام الدنيا على القمر الصناعى: نايل سات هو التردد: 11555.

من خلال معدل الترميز: 27500.

عن طريق معامل تصحيح الخطأ:6/5.

تردد قناة مصر ام الدنيا عرب سات

يمكن متابعة قناة مصر ام الدنيا لمتابعة المسلسلات والاعمال المميزة على الاقمار الصناعية عرب سات وياه سات، من خلال التردد التالي: