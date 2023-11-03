“هنا”.. تردد قناة ازدهار سبورت aea sport عبر نايل سات
يبحث عدد كبير من المتابعين من محبي الساحرة المستديرة عن تردد قناة ازدهار Aea الفضائية الرياضية، والتي تعتبر واحدة من أفضل القنوات الرياضية في الشرق الأوسط، والتي تقدم محتوى رياضي على مدار اليوم بدون توقف أو اتباع، تابع الآن تردد قناة ازدهار سبورت الجديد على نايل سات.
تردد قناة ازدهار سبورت aea
تشتهر شاشة قناة ازدهار الفضائية الرياضية بكونها تعمل على تقديم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البرامج التحليلية والإعلامية التي تغطي أبرز الأحداث الرياضية في العالم، والتي تعمل على استضافة نجوم ولاعبين سابقين لمناقشة الأحداث الجارية وتقديم وجهات نظرهم وتوصياتهم، حيث تعرض القناة كذلك مجموعة من المباريات الهامة في كرة القدم في مختلف البطولات، والتي تعمل عبى توفير تغطية شاملة للبطولات والمباريات الرياضية المهمة حول العالم، سواءً كان ذلك في كرة القدم أو كرة السلة أو التنس أو أي رياضة أخرى.
تردد قناة ازدهار الجديد
يمكن متابعة شاشة قناة ازدهار الرياضية الفضائية، من خلال ادخال تردد القناة على جميع الاقمار الصناعية، والتي جاءت على النحو التالي:
- التردد الجديد لقناة ازدهار على القمر الصناعي: النايل سات هو التردد 11449، من خلال معامل تصحيح الخطأ 3\4، عن طريق معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: أفقي.
- تردد آخر خاص بقناة ازدهار سبورت aea sport HD على القمر الصناعي: النايل سات وهو التردد 11636، من خلال معامل تصحيح الخطأ 3\4، عن طريق معدل الترميز: 27500، من خلال الاستقطاب: أفقي.