“إرميه حالاً من عربيتك”.. غرامة مالية لأي شخص يوجد داخل سيارته هذا الشيء.. عشان متقولش معرفش

تم وضع قانون المرور الجديد بغرض حفظ سلامة المواطنين وتحفيز احترام قوانين المرور، حيث تفرض غرامات مالية جديدة على المخالفات المرورية، وتتفاوت هذه الغرامات حسب درجة الخرق وتبدأ من 100 جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، فيما يلي سوف نوضح لكم كافة التفاصيل عن الغرامة المالية في حالة وجود هذا الشيء في سيارتك.

غرامة مالية عند وجود هذا الشيء داخل سيارتك

تم تفصيل الغرامات المالية لبعض مخالفات المرور بموجب القانون الجديد، وفقًا لهذا القانون ستتم معاقبة أي شخص يقوم بتركيب زجاج فاميه داخل السيارة أو يثبت ملصقات تخفي ملامح المركبة بغرامة تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه، أما بالنسبة للسيارات التي تنبعث منها روائح كريهة، سيتعين على المخالف دفع غرامة تتراوح بين 500 جنيه و1500 جنيه.

يهدف هذا القانون إلى تشديد إجراءات السلامة المرورية وضمان احترام القوانين المرورية للمحافظة على سلامة المواطنين على الطرق.

غرامات قانون المرور

يتم تطبيق غرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه في حالات تجاوز السرعة المحددة على الطرق أو اعتداء على رجال المرور أو ارتكاب أعمال فاضحة تخل بالآداب والقيم، كما تُفرض غرامات إضافية في حالة عدم استخدام اللوحات المعدنية المعتمدة من قبل الجهات المختصة أو القيادة بدون فرامل، على أن يكون وجود هذا الشيء التالي في السيارة مخالفًا للقوانين والتشريعات المرورية.

تعرف على مخالفات المرور الجديدة