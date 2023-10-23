“بشرى سارة وزيادة بأثر رجعي”.. التأمينات تعلن خبر هام لأصحاب المعاشات خلال أيام|| أخبار هتفرح الملايين

تم تصديق مجلس النواب في مصر على قرار منحة استثنائية للمواطنين المحالين على المعاش، وذلك بناءً على قرار صادر عن رئيس الجمهورية المصرية السيد عبد الفتاح السيسي يهدف هذا القرار إلى مساعدة الفئات المحدودة وتخفيف الضغط الاقتصادي الناجم عن الأوضاع الراهنة، فيما يلي مزيد من التفاصيل عن المنحة الاستثنائية بأثر رجعي لكافة أصحاب المعاشات خلال الشهر القادم.

منحة استثنائية بأثر رجعي

أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن موعد صرف هذه المنحة الاستثنائية، تبلغ قيمة المنحة 300 جنيه مصري شهرياً لأصحاب المعاشات، كان من المقرر أن يتم صرفها بداية من شهر أكتوبر الحالي، ولكن تأخرت موافقة مجلس النواب على هذا القرار، مما أدى إلى تأجيل صرفها.

من المقرر أن يتم صرف المنحة بأثر رجعي لشهر أكتوبر وشهر نوفمبر لعام 2023، تُعتبر هذه المنحة مساهمة هامة في دعم الفئات الاقتصادية الضعيفة وتخفيف أعباء الغلاء المعيشي.

عدد المستفيدين والتكلفة الإجمالية

تشمل هذه المنحة ما يقرب من 11 مليون مواطن، وتبلغ تكلفتها الإجمالية 32 مليار جنيه شهريًا، هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم الفئات الأكثر تأثرًا بالتحديات الاقتصادية الحالية.

دور الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي صرف هذه المنحة الاستثنائية استجابة للظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات التضخم، يهدف هذا القرار إلى تقديم الدعم للفئات الاجتماعية المتأثرة بتلك الظروف.

أماكن صرف المعاشات

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات أن أصحاب المعاشات يمكنهم استلام المنحة في عدة أماكن مختلفة، بما في ذلك:

البريد المصري.

ماكينات الصراف الآلي والبنوك.

منافذ شركات فوري.

المحافظ الإلكترونية.

توفر هذه الخيارات سهولة ووسائل متعددة لأصحاب المعاشات لاستلام منحهم.