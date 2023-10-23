“خلاص كلها ساعات”.. مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة لجميع الموظفين والعاملين بالدولة

في خطوة تهدف إلى دعم وتحفيز قطاع التقاعد وزيادة القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات في مصر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا قرارًا يتعلق بصرف منح استثنائية، وما لبث مجلس النواب بعدها بالموافقة على هذا القرار، مما أثار حماسة واهتمامًا كبيرًين بين المواطنين، إذ أصبحت الأنظار متجهة نحو موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس، سيكون هذا المقال مصدرًا للإجابة على هذا الاستفسار، حيث سنكشف عن الموعد المحدد لصرف هذه المرتبات الخاصة بشهر أكتوبر ونقدم معلومات أخرى هامة تتعلق بالزيادة في الأجور وكيف ستؤثر على حياة المواطنين، تعرفوا معنا على تفاصيل هذا القرار الحكومي وتأثيره على الاقتصاد والمواطنين في مصر.

مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر بالزيادة الجديدة

الكثير من المواطنين الموظفين والعاملين بالقطاعات المختلفة يبحثون عبر محرك البحث جوجل عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بالزيادة الجديدة، وفقًا لإعلان وزارة المالية، سيتم صرف مرتبات شهر أكتوبر في يوم الاثنين وهو الثالث والعشرون من شهر أكتوبر لعام 2023، وستستمر عملية صرف المرتبات حتى الثلاثين من الشهر نفسه، وأوضحت الوزارة أن معاش شهر أكتوبر سيكون متاحًا في ماكينات الصراف الآلي في هذا الوقت، بالإضافة إلى علاوة غلاء المعيشة.

الحد الأدنى لأجور العاملين بالزيادة الجديدة:

وزارة المالية أعلنت عن الحد الأدنى لأجور العاملين بالزيادة الجديدة على النحو التالي: