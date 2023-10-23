“فرصة عمرك جت قدامك”.. إعلان رقم 18 شروط وأسعار شقق الإسكان الاجتماعي في مصر لعام 2023|| اعرف الأماكن وقدم حالاً

تستعد العديد من الأسر المصرية للتقديم على حجز شقق الإسكان الاجتماعي في إعلان رقم 18 لعام 2023، الذي يقدم فرصًة رائعة لمحدودي الدخل لتحقيق حلم السكن الآمن والميسر، يأتي هذا الإعلان بشروط وأسعار جديدة تجعلها ميسرة للعديد من الأسر، في هذا المقال سنقدم تفاصيل حول شروط الحصول على هذه الوحدات وأسعارها، إضافة إلى المدن التي ستتوفر فيها هذه الفرصة.

أسبعار شقق الإسكان الاجتماعي

وفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي، من المقرر طرح الوحدات السكنية الاجتماعية في الربع الأخير من عام 2023 أو في بداية عام 2024 وفقاً للسعار التالية:

ستتراوح مساحة هذه الوحدات ما بين 75 و90 متر مربع، أما بالنسبة للأسعار، فستتراوح ما بين 245,000 و360,000 جنيه.

سيتم طرح هذه الوحدات بنظام التمويل العقاري على أقساط مع شروط محددة من وزارة الإسكان، وحدات مساحة 75 مترًا تبدأ بمقدم 15,000 جنيه.

بينما ستتوفر وحدات بمساحة 90 مترًا بمقدم 22,000 جنيه.

سيتعين على المتقدمين دفع 10% من قيمة الوحدة عند الاستلام، مع إمكانية تقسيط الباقي على مدى 30 سنة كحد أقصى.

شروط الحصول على الوحدات

لضمان الحصول على هذه الوحدات، يجب توافر بعض الشروط:

المواطن المتقدم يجب أن يكون مصري الجنسية.

العمر المسموح به للمتقدمين يتراوح بين 21 و50 عامًا.

قيمة الدخل الشهري للمتقدمين لا تجاوز 6,000 جنيه للأعزب و8,000 جنيه للمتزوج.

يجب ألا يتقدم المتقدم لأكثر من وحدة سكنية في نفس الإعلان.

يجب دفع مبلغ مقدم الحجز المطلوب.

يجب تقديم دليل على الإقامة في المحافظة المستهدفة أو وجود وظيفة في تلك المحافظة.

لا يجوز تخصيص وحدة سكنية أخرى في المدن الجديدة أو المحافظات.

أماكن توفر الوحدات

الإعلان رقم 18 يشمل 12 مدينة:

أكتوبر الجديدة

القاهرة الجديدة

العبور الجديدة

العاشر من رمضان

حدائق أكتوبر

الشروق

المنصورة الجديدة

دمياط الجديدة

غرب قنا

غرب أسيوط

العلمين الجديدة

الاستعلام والتواصل

للحصول على مزيد من المعلومات وللتقديم على هذه الوحدات، يمكن الاتصال برقم 5777 أو 118 أو رقم 090071117 للخط الأرضي، يمكن الاستفسار في أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً، باستثناء أيام الجمعة والسبت.