“مفيش عذر للطلاب”.. التعليم تصدر توجيه عاجل لجميع المدارس على مستوى الجمهورية والتطبيق في هذا الموعد

في إطار استعدادات العام الدراسي الجديد 2023-2024، قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات عاجلة لجميع المدارس على مستوى الجمهورية بشأن مكافحة الغياب المدرسي وضمان التفاعل الإلكتروني في سياق الحضور والغياب، يهدف هذا المقال إلى تقديم ملخص لهذه التوجيهات وللخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.

الغياب الإلكتروني بالمدارس

في سياق مكافحة الغياب المدرسي ناشدت وزارة التربية والتعليم جميع المدارس بضرورة تفعيل الغياب الإلكتروني، وذلك بهدف تعزيز الانضباط ومراقبة الحضور والغياب، يجب على المدارس أيضًا إخطار الوزارة بنسبة الحضور اليومي للطلاب، ولا سيما في المرحلة الثانوية، ويشدد على إخطار ولي الأمر إذا تجاوز ابنه نسبة الغياب المقررة قانونيًا دون عذر قانوني، تتطلب النسبة المطلوبة للحضور 85% من أيام الدراسة الفعلية.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

لنلقي نظرة على الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024:

بداية الفصل الدراسي الأول : من 30 سبتمبر 2023 إلى 25 يناير 2024.

: من 30 سبتمبر 2023 إلى 25 يناير 2024. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول : في 14 يناير 2024.

: في 14 يناير 2024. امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني والجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) : في 9 يناير 2024.

: في 9 يناير 2024. بداية الفصل الدراسي الثاني : من 10 فبراير 2024 إلى 6 يونيو 2024.

: من 10 فبراير 2024 إلى 6 يونيو 2024. بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية : في 25 مايو 2024.

: في 25 مايو 2024. بدء امتحانات الدبلومات الفنية : في 1 يونيو 2024.

: في 1 يونيو 2024. بدء امتحانات الثانوية العامة : في 15 يونيو 2024.

: في 15 يونيو 2024. يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

يُعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

مدة إجازة نصف العام تبدأ من 27 يناير 2024 وتنتهي في 8 فبراير 2024، إذا تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية، سيتم توحيد الإجازة معهم.

تلك هي التوجيهات والجدول الزمني للعام الدراسي الجديد 2023-2024 الذي يشمل مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات، تعكس هذه الجهود التزام الحكومة بضمان التعليم الجيد والمنتظم للطلاب.