الفراخ بقيت برخص التراب.. أسعار الدواجن اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض

الدواجن أسعارها لا تزال غير مستقرة حتى الآن على الرغم من توفر كافة أنواع منتجات الدواجن بشكل كبير في كل الأسواق المحلية، ومن خلال التقرير نستعرض أهم المعلومات عن أسعار الدواجن من كافة الأنواع التي يكثر إقبال المستهلك عليها والأسعار المتوقعة لها غدا الأحد حيث تسعى البورصة المحلية دومًا إلى أن تحدث القيم السعرية الخاصة بالدواجن من كل سلالاتها الأكثر تواجد وانتشار في الأسواق المحلية كما أن هناك متابعة دورية لأسعار البيض من أنواعه المختلفة، وعبر الآتي نوضح المزيد من التفاصيل حول أسعار الدواجن يوم غد الأحد 22 من أكتوبر 2023 م.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023

يتوقع للتكلفة السعرية الدواجن غدا أن تظل مستقرة على سعر الإغلاق اليوم في البورصة الرئيسية والتي أعلنت أن سعر كافة أنواع الدواجن لا يزال في المستوى المرتفع، وهو ما جعل الأسواق المحلية لا تزال غير مستقرة بسبب ارتفاع تكلفة شراء الدواجن من جميع أنواعها، وفيما يأتي نتعرف على سعر الكيلو من كل الأنواع من الدواجن الأعلى طلبًا وسعره المتوقع يوم غد.

سعر الدواجن البيضاء

الدجاج الأبيض يعد من أكثر نوعيات الدواجن شائعة الاستهلاك والأكثر مبيعًا والأقوى انتشار في كافة الأسواق الشعبية والمزارع وسعرها المتوقع للكيلو يوم الأحد يتراوح ما بين 78 وحتى سعر 80 جنيه مصري للكيلو جرام منها وهو السعر المتوقع أن تظل عليه أسعار الدواجن البيضاء حتى الفترة المقبلة، وفي المزرعة تحقق أسعار تصل حتى 70 جنيه مصري.

سعر الدجاج الأمهات

الدواجن الأمهات يتوقع أن تستقر أسعارها يوم غد على قيمة مالية تصل حتى 70 جنيه مصري، وفي المزرعة من المتوقع أن تسجل قيمة سعرية تبلغ 65 جنيه مصري للكيلو جرام.

سعر الدواجن البلدي

الدجاج البلدي متوفر بسعر يصل حتى 110 جنيه مصري في البورصة وفي المحلات، ويتوقع أن تسجل 118 جنيه مصري.

سعر الدواجن الحمراء

الدواجن الحمراء سعرها كما أعلنت عنه البورصة المحلية اليوم متراوح ما بين 96 و 97 جنيه مصري ويتوقع لها أيضًا أن تستقر على نفس القيمة السعرية للكيلو جرام حتى يوم غد.