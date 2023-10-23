تغيرات جديدة في اللعبة.. تحديث كوينز efootball+ خطوات شحن كوينز أي فوتبول

تحديث كوينز efootball أصدرته الشركة اليابانية كونامي؛ حيث أصدرت تغييرات عديدة في اللعبة والعديد من الإضافات المذهلة، وجاء هذا بناءً على طلب مستخدمي اللعبة، التي وتتربع فوق قمة الألعاب الأكثر تحميلًا من قبل الكثيرين؛ فقد تجاوز عدد تحميلاتها ال ٥٠٠ مليون بالمتاجر الرسيمة

تحديث كوينز efootball

يمكن لكل المستخدمين تنزيل تحديث كوينز efootball باستخدام الخطوات التالية:

يتم توصيل الهاتف بشبكة الإنترنت ومن ثم الدخول على اللعبة.

ستظهر أمامك الرسالة الخاصة بالتحديث بمجرد فتحك للعبة، ويتعين الضغط فوق استمرار.

إذا كنت تستخدم هاتف أندرويد سيتم تحويلك لجوجل بلاي، أما إذا كنت تستخدم هاتف آيفون سيتم تحويل لأبل ستور.

يتعين الضغط فوق زر update كي يبدأ تحديث اللعبة في النزول، وسيكون الحجم الخاص به ١٠٠ ميجا تقريبًا.

بعد اتمام التحديث سيتم تشغيل اللعبة مرة أخرى بشكل مباشر، وستظهر لك رسالة أخرى تحتوي على تحديث صغير بحجم ١٠ ميجا تقريبًا، ويتعين كذلك الموافقة عليها.

وخلال لحظات قليلة سيكون التحديث الخاص باللعبة جاهزًا من أجل الاستخدام بالمواصفات الحديثة والهدايا المضافة من قبل شركة كونامي إلى مستخدمي اللعبة.

شحن كوينز أي فوتبول

يمكن للاعبين شحن الكوينز في لعبة أي فيتبول من أجل الحصول على عدد إضافي من المزايا داخل اللعبة، ويمكن الشحن باتباع خطوات سهلة كما يلي: