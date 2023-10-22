مسلسل المؤسس عثمان الموسم 5 حلقة 133| هكذا يُصنع المحاربون

يعد مسلسل قيامة عثمان من أهم المسلسلات التاريخية التي عمل على جذب ملايين المتابعين على مستوى العالم، حيث إن هذا المسلسل يقوم بتجسيد الدولة العثمانية وما تلقوه من السلطة والحكوم، إضافة إلى أنه شهد ضجة كبيرة خاصة بعد تأجيل الحلقة الجديد من المسلسل بسبب الأحداث التي تدور في غزة، مع العلم أن المسلسل يعود من جديد يوم الأربعاء القادم الموافق 25 أكتوبر 2023، ليعرض بقوة على جميع شاشات التلفاز وكذلك منصات التواصل الاجتماعي.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس الحلقة 133

من المتوقع أن يتم عرض الحلقة المؤجلة 33 الموسم الخامس يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر 2023، حيث إن المسلسل سيتم إذاعته على قناة الفجر الجزائرية عبر التردد الخاص بالقناة وهو النايل سات، والتردد هو 12034، معدل الاستقطاب يكون أفقي، بينما معدل الترميز فهو 27500، على أن يُراعي بأن الحلقة سيتم عرضها كذلك على عدة قنوات عربية وأجنبية لتتلائم مع المشاهدين على مستوى العالم.

قصة المؤسس عثمان الموسم الخامس الحلقة 133

مسلسل قيامة عثمان من بطولة الفنان التركي، بوراك توزجيفيت، حيث إنه يعد من أبرز المسلسلات الدرامية والتاريخية التي حازت بشكل كبير على عدد مهول من المتابعين على مستوى العالم، إضافة إلى أنه ينقل السيرة الذاتية للدولة العثمانية، والصراع الدائم بين عثمان وجميع من حوله، فضلاً عن طريقة المؤسس عثمان في فتح العديد من القلاع المختلفة على مستوى العالم.