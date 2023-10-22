موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 42 والقنوات الناقلة وما سبب تأجيلها

موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 42، زاد البحث مؤخراً عن مسلسل طائر الرفراف الموسم الثاني الحلقة 42 وهذا جاء بسبب أنت الحلقة لم يتم عرضها في موعدها المحدد، كما يتساءل الملايين من المتابعين عن موعد عودة عرض المسلسل وهل يتم تأجيل عرض الحلقة للأسبوع الثاني، طائر الرفراف عمل درامي رومانسي ناجح من الدرجة الأولى من بداية انطلاقه وهو يحقق نجاح كبير وأصبح لديه قاعدة جماهيرية كبيرة من جميع دول العالم العربي والغربي.

لقد تم انطلاق الموسم الثاني من المسلسل يوم الخامس عشر من شهر سبتمبر الماضي 2023 وحققت الحلقة الأولى نسب مشاهدة عالية جداً ونالت أحداث المسلسل إعجاب الكثير من المتابعين واليوم عبر موقعنا البديل نوضح لكم موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 42 وما الأسباب الرئيسية التي جعلت القنوات الناقلة تقوم بتأجيل عرض الحلقة ترقبوا معنا وسوف نوح لكم التفاصيل.

موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 42

يعرض مسلسل طائر الرفراف على عدة قنوات فضائية تنقل فقط مسلسلات تركية جديدة وحصرية مترجمة والبعض مدبلجة باللغة العربية، والقناة الحصرية التي لديها الحق الأول لعرض مسلسل طائر الرفراف الموسم الأول والثاني هي شاشة ستار تي في التركية ويعرض عليها يوم الجمعة من كل أسبوع في الساعة 8 مساءً ويعرض المسلسل على قناة تي ار تى trt وقناة أون تركيا الجديدة وعبر شاشة قناة mbc 4 في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الجمعة.

سبب تأجيل مسلسل طائر الرفراف الحلقة 42

قرر شركات الإنتاج التركية بالتعاقد مع القنوات الفضائية أن تقوم بتأجيل عرض المسلسل لهذا الأسبوع بسبب ما يحدث على الأراضي الفلسطينية والقصف الإسرائيلي الذي يحدث في قطاع غزة، وهذا يأتي كنوع من التضامن والإنسانية مع شهداء غزة، مسلسل طائر الراف ليس العمل الأول الذي تم تأجيله بل تم تأجيل جميع المسلسلات التركية الجديدة وعدم عرضها مراعاة لشعور أهالي غزة والمعاناة الصعبة التي يعيشون فيها.