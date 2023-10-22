إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين نوفمبر 2023 والتموين تصرح بالتفاصيل

إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين نوفمبر 2023، دائماً يوجد مصادر تعتاد على نشر الأخبار الزائف وهناك مواقع تهتم بأن توضح الحقائق كاملة لعدم التلاعب بالمواطنين، خلال تلك الفترة ينشغل الكثير من المواطنين بمصر بمعرفة صحة الأخبار المتداولة على موقع التواصل المختلفة حول 100 جنيه الزيادة الجديدة على بطاقة التموين، لأن الشهور الماضية حدث تلك الأمر وانتشرت أيضاً أخبار كثيرة أن وزارة التموين تقوم بوضع زيادة جديدة في حصة الفرد في الدعم التمويني تلك الأخبار كان لا أساس لها من الصحة وتأكد المواطنين أن هذا الأمر غير صحيح أثناء صرفهم للمقررات التموينية، واليوم نوضح لحضراتكم عبر موقعنا البديل حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين نوفمبر 2023.

إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين نوفمبر 2023

هناك بعض الصفحات هدفهم الأساس هو ترويج الشائعات للتلاعب بعقول المواطنين من أجل تحقيق زيارات عالية ومشاهدات كثيرة لمقطع الفيديو التي يقدمونها، لكن مثل ما يوجد تلك النوعية من الصفحات يوجد صفحات هدفها الأساسي هو توصيل المعلومات الصحيحة للمواطنين.

حيث كشفت أيضاً وزارة التموين والتجارة الداخلية أن على علم بما يحدث على مواقع التواصل وتحاول غلق تلك الصفحات الزائفة وقامت بتوضيح عدة أمور ومن أبرزها موضوع المئة جنيه وأن لا صحة لتلك الأخبار لأن الدولة تمر بظروف صعبة تلك الفترة والحالة الاقتصادية لا تتحمل أعباء جديدة وأن زيادة التموين قد تكلف الدولة الكثير ولا يوجد أي زيادة جديدة لكن تبذل الدول جهد كبير لخفض الأسعار وتوفيرها لتلبية احتياجات المواطنين.

حقيقة زيادة التموين شهر 11 المقبل 2023

صرحت العديد من المصادر الرسمية أن لا يوجد أي زيادة جديدة في مقررات شهر نوفمبر المقبل وأن ما يتم نشره غير صحيح بل مجرد شائعات، والجدير بالذكر أن قيمة الدعم للفرد في التموين مازالت ثابتة بقيمة 50 جنيه وحصة الفرد في الخبز 5 أرغفة من الخبز، وحالة أن البطاقة التموينية أكثر من اربع افراد يحصل 4 أفراد على الدعم كامل والفرد الخامس والسادس وما فوق يكون حصته المقدرة 25 جنيه فقط وفقاً للمنظمة التموينية الجديدة.