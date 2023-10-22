اظبط ساعتك من دلوقتي عودة التوقيت الشتوي 2023 العد التنازلي

عودة التوقيت الشتوي 2023، أخيراً سوف تعود الأمور لطبيعتها مجدداً وسوف ينتهي قريباً جداً العمل بالتوقيت الصيفي لأن المهلة التي حددتها الوزارة على وشك الإنتهاء لذلك عليك الاستعداد من الآن وقم بضبط ساعتك بالتوقيت الجديد، رغم إزعاج الكثير من المواطنين بالتوقيت الصيفي لكن هناك منه فائدة كبيرة أن تكون ساعات النهار أطول من ساعات الليل لأن فترة الصيف يكون معدل الخروج والتنزه والسياحة أكثر من فصل الشتاء وهذا قد يجعل الجميع يستمتعون أكثر بساعات النهار، خلال تلك الفترة مؤشر البحث عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي يرتفع كل دقيقة لذا عليكم ترقب الفقرات التالية من المقال للحصول على موعد عودة التوقيت الشتوي 2023.

عودة التوقيت الشتوي 2023

حسب قرارات مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي أن العمل بنظام التوقيت الصيفي من المقرر أن ينتهي نهاية شهر أكتوبر الجاري وهذا الموعد يكون اتماماً لمدة ستة أشهر المقرر رسمياً، وبعد عدة أيام قليلة وفي يوم السادس والعشرين أي الخميس الأخير من أكتوبر يتم تغيير التوقيت وبدلاً من الساعة 12 مساءً تصبح الساعات 11 مساءً، وفي تلك الحالة تعود ساعات الليل إلى طبيعتها أي بمعنى أن تصبح ساعات الليل أطول من النهار، وتبدأ المصالح الحكومية العمل بالتوقيت الشتوي بدايةً من يوم السبت الموافق 28 من أكتوبر الجاري 2023.

متى يعود التوقيت الصيفي مجدداً

أعلن مجلس الوزارة في بيان رسمي أن فترة التوقيت الشتوي تكون لمدة ستة أشهر من شهر أكتوبر الجاري 2023 وحتى شهر أبريل المقبل 2024.

حيث تم توقف تغيير التوقيت لمدة 7 سنوات لكن بعد أن قامت الحكومة بعمل بعض الدراسات والمناقشة في هذا الأمر تبين أن تغيير التوقيت يساهم في توفير الطاقة الكهربائية في فصل الصيف ويحقق عائد كبير للدولة.