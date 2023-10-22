استمارة التقديم على الحج 2024 في العراق بخطوات التسجيل والشروط المطلوبة

استمارة التقديم على الحج 2024 في العراق، بشرى سارة لجميع المواطنين في العراق أخيراً تم الإعلان عن فتح باب استقبال طلبات قرعة الحج، يتشوق المواطنين لزيارة بيت الله الحرام ويبحثون بشكل كبير عن رابط التسجيل وكيفية ملء الإستمارة وما هي الشروط المعلن عنها، تأتي فرصة الحج مرة واحدة كل عام ويكون القبول لأولوية التسجيل التي تنطبق عليهم الشروط، ترقبوا معنا السطور التالية وسوف نوضح لحضراتكم خطوات تسجيل استمارة التقديم على الحج 2024 في العراق.

استمارة التقديم على الحج 2024 في العراق

قامت وزارة الحج والعمرة العراقية بالإعلان بشكل رسمي عن فتح باب التسجيل في قرعة الحج الموسم القادم 2024، وتم فتح باب التسجيل الإلكتروني يوم الإثنين الموافق 9 من أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تستمر عملية التسجيل لمدة 30 يوم وتنتهي عملية استقبال طلبات التسجيل يوم الخميس الموافق 9 من نوفمبر القادم 2023 ويجب أن يطلع المتقدمين على ضوابط ومعايير القبول قبل اتخاذ أي خطوة لضمان قبول الطلب لأن حالة وجود أي خطأ أو معلومة غير صحيحة يتم استبعاد الطلب.

رابط التسجيل على موسم الحج 2024 العراق

بعد فتح باب التسجيل على موسم الحج 2024 يمكنكم الآن بدأ التسجيل إلكترونياً من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً الضغط على هذا الرابط الهيئة العليا للحج والعمر العراق. ثم الضغط على الخدمات الإلكترونية للمواطنين. الضغط على تسجيل الحج 2024. ثم الإطلاع على لائحة الضوابط ثم النقر موافقة. ثم التوجه إلى قائمة التسجيل. ملء الاستمارة ووضع البيانات المطلوبة بشكل دقيق. النقر على طباعة الاستمارة pdf. ثم الضغط على إرسال طلب التسجيل.

الشروط المطلوبة للتسجيل