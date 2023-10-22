شروط القبول في كلية الملك فيصل الجوية 1445 لطلاب الثانوية العامة وما مدة الدراسة

بحث رائج على جوجل الآن عن شروط القبول في كلية الملك فيصل الجوية 1445 لطلاب الثانوية العامة، حيث يهتم الطلاب بالالتحاق بالكليات العسكرية لأن بداخلهم الروح الوطنية ويبذلون كل جهد لخدمة الوطن، تعد كلية الملك فيصل واحد من أهم الكليات التي يوجد بها العديد من التخصصات، كما تعد كلية الملك فيصل الجوية من أقدم الكليات العسكرية بالمملكة العربية السعودية تم تأسيسها في عام 1968 على يد وزير الدفاع والطيران سلطان بن عبد العزيز، حيث تقع الجامعة في المجمعة وتم تلقيبها بإسم معقل الصقور، تمنح الطلاب فرصة عمل مناسبة بعد التخرج والالتحاق بأهم الوظائف العسكرية والوزارة المختلفة بالمملكة، اليوم نوضح لكم ما هي ضوابط وشروط القبول في كلية الملك فيصل الجوية 1445.

شروط القبول في كلية الملك فيصل الجوية 1445

منذ بداية تأسيس كلية الملك فيصل الجوية وهناك شروط أساسية لقبول الطلاب والتي تأتي على النحو التالي:.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون الطالب خريج نفس سنة التقديم 2023.

يجب أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية.

أن يجتاز الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم ما يثبت أن الحالة صحية جيدة.

يجب أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة بمجموعة لا يقل عن 80%.

أن يجتاز الطالب جميع الاختبارات التحصيلية والقدرات بنسبة نجاح 60%.

أن لا يقل طول الطالب المتقدم عن165 سم وحتى 188 سم.

كما يشترك أن يكون الطلب بحالة صحية جيدة وأن يتمتع بحسن السير والسلوك.

مدة الدراسة في كلية الملك فيصل الجوية

مدة الدراسة في كلية الملك فيصل الجوية السعودية نحو ثلاثة سنوات ونصف ويتوقف ذلك على مستوى الطالب وتمكنه من تعليم جميع التدريبات والاختبارات الجوية لكي يكون لديه شهادة كفاءة للحصول على وظائف مرموقة، وعند التخرج من الكلية يحصل الطالب على شهادة البكالوريوس تخصص العلوم الجوية للطيران، كما يوجد عدة تخصصات في الكلية منها الإدارة العامة والتسلح و الطيران والمراقبة الجوية.