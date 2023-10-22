جدول اختبارات شهر أكتوبر 2023 لصفوف النقل بعد إعلان وزارة التربية والتعليم

يتساءل الطلاب من صفوف النقل المختلفة عن جدول اختبارات شهر أكتوبر 2023 لبدء مذاكرة المواد الأولى المقرر تأديتها، ويهتم الطلاب بمعرفة الجدول لعدم الغياب طوال فترة الاختبارات الشهرية لأن صفوف النقل يحصلون على درجات من الاختبارات ضمن أعمال السنة ترتفع من الدرجات ونسب النجاح نهاية السنة الدراسية، تمكنت المنظومة التعليمية الجديدة من تغيير المسار بالكامل.

ساهمت المنظومة الجديدة في تحسين مستوى الطالب لأنه يجتهد أكثر من السابق ويعلم جيداً أن هناك نجاح ورسوب ويحقق الطالب المتفوق الدرجات التي يستحقها و يستكمل مسيرته التعليمية دون تجاهل، رغم انطلاق الدراسة من فترة قصيرة أقل من شهر لكن هذا هو النظام الجديد تطبيق اختبارات شهرية وتقييم مستوى الطالب من خلالها واليوم نوضح لكم جدول اختبارات شهر أكتوبر 2023 المعلن عنه رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم.

جدول اختبارات شهر أكتوبر 2023

تبدأ اختبارات شهر أكتوبر لصفوف النقل المختلفة يوم الإثنين الموافق 30 من أكتوبر 2023 اللغة العربية والمهارات المهنية.

الثلاثاء 31 أكتوبر مادتي الرياضة والتربية الدينية.

الأربعاء 1 نوفمبر 2023 مادة الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.

الخميس 2 نوفمبر 2023 اللغة الإنجليزية والعلوم.

ويرجى العلم أن كل مادة تكون في حصة منفردة.

اختبارات شهر أكتوبر ونوفمبر من الفصل الدراسي الأول 2023

الاختبارات الشهرية التي يؤديها الطلاب من جميع مراحل صفوف النقل تساعد على تحسين مستوى الطالب مما يكون مقياس للمستوى وعندما يحصل الطالب في المرة الأولى على درجة بسيطة يحاول أن يجتهد لتعديلها في الشهر القادمة أملاً أن تكون نسبة النجاح في نهاية العام الدراسية مناسبة، يؤدي الطلاب الاختبارات أثناء اليوم الدراسي بين الحصص من الحصة الرابعة وحتى الحصة السادسة، كما تشمل الاختبارات الطلاب من الصف الرابع والخامس الإبتدائي والصف الأول والثاني الإعدادي والصف الأول والثاني الثانوي فقط، و تقوم كل مديرية تعليمية بوضع الاختبارات كي لا تكون موحدة منعاً لأي غش، ويتم وضع خطة أمنية داخل الفصول المدرسية لمنع الطلاب من استخدام أي وسيلة للغش وتكون الفصول أكثر هدء لحل الاختبارات بتركيز.