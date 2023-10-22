رابط تسجيل التكميلي 2023 في الأردن بالشروط المطلوبة وموعد الاختبار لدى وزارة التعليم الأردنية

في الآونة الأخيرة يزداد البحث عن رابط التسجيل التكميلي 2023 في الأردن. تهدف وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية إلى تقديم خدمات إلكترونية متنوعة للمواطنين لمساعدتهم على التسجيل والالتحاق في المراحل التعليمية المختلفة. وتسهل الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني عملية التسجيل للمعيدين في الدورة المحددة لعام 2023. وفي هذا المقال سوف نزودكم بالشروط المطلوبة.

رابط تسجيل التكميلي 2023 في الأردن

في البداية الوقت الحالي تسجيل في التكميلي 2023 داخل دولة الأردن متوفر الآن. ومن خلال هذا الرابط يمكن للمعنيين التسجيل مباشرة والاستعلام عن نتائج الامتحان فور صدورها. فيما يلي خطوات التسجيل:

قم بزيارة الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم في الأردن.

ثم افتح حسابك المسجل بالوزارة.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي على الموقع.

بمجرد تسجيل الدخول، اضغط على خيار إدارة الاختبارات.

قم بتحميل كافة المستندات والمستندات اللازمة المطلوبة منك لإتمام عملية التسجيل بنجاح.

قم بتقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو نسخة من جواز سفر مقدم الطلب للتسجيل.

اضغط على إيقونة التسجيل في الاردن.

ما هو موعد امتحان التوجيهي التكميلي في الأردن

قد تقرر إجراء امتحان التوجيهي التكميلي في الأردن للعام 2023، ابتداءً من 4 يوليو 2024م وحتى 25 يوليو لعام 2024م بإمكانكم زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية للحصول على معلومات حول رقم الجلوس والاستعلام عن نتائجكم بعد انتهاء الامتحانات.

الشروط المطلوبة للتسجيل للامتحان التكميلي 2023

للتسجيل في اختبار التوجيهي التكميلي 2023 في الأردن، ستحتاج إلى الشروط والأوراق التالية: