كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023-1445

يبحث الكثير من المواطنين بالعراق عن قوائم أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، وذلك بعدما أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، عن أسماء المستحقين لتلقي دعم الرعاية الاجتماعية، والذين وصل عددهم حتى 200 ألف مواطن، ولذلك أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن أسماء المقبولين عبر منصة مظلتي الإلكترونية، وهو ما سوف نوضحه لكم خلال هذا المقال.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

توجد مجموعة من الخطوات السهلة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق، والتي توفر الدعم المادي للأشخاص الغير قادرين، لمساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية، وذلك من خلال منصة مظلتي الإلكترونية، وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:

الدخول مباشرة على موقع منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية، من هنا.

اضغط على اختيار خدمة الخدمات الإلكترونية.

على الأشخاص المستفيدين من الدعم الاجتماعي في العراق في عام 2023 أن يتم تحميلهم من خلال الضغط على أسمائهم.

لابد من تسجيل المحافظة التابع لها في العراق.

إدخال جميع المعلومات المطلوبة، مثل رقم الهوية الشخصية ورمز التحقق الخاص بك.

في النهاية انقر على الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023، وعند إدخال جميع المعلومات المطلوبة.

يمكنك تحميل قوائم أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023، من خلال الضغط على زر “تحميل” والبحث عن الاسم الكامل في مربع البحث.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023 بالعراق

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، مجموعة من الشروط للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وهذه الشروط لابد من ان تكون متوفرة في الأشخاص المتقدمين للحصول على الدعم، لأنها هي التي تحدد استحقاقهم للدعم، وتتمثل هذه الشروط في الآتي :