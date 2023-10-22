تردد قناة مكملين 2024 نزلها وتابع أهم الأخبار الفلسطينية في قطاع غزة لحظة بلحظة

لقد ارتفع مؤشر البحث على جوجل من قبل المواطنين عن تردد قناة مكملين 2024 التي تقوم بتقديم البرامج الإخبارية المحلية والعالمية، كما نجد أن قناة مكملين من أشهر القنوات على الساحة الفضائية ظهرت منذ عدة سنوات وبالتحديد في عام 2013، حيث يقع المقر الرئيسي للقناة في دولة تركيا مدينة اسطنبول، ويدير القناة أحمد أبو زيد الشناف، حيث تحظى قناة مكملين على إعجاب ملايين المتابعين من جميع دول العالم، ويمكن لأي شخص تنزيلها على الجهاز لأنها تعمل بأحداث الإمكانيات وإشارتها قوية للغاية.

كما أن قناة مكملين تعمل على مدار 24 ساعة بدون أي توقف وصورتها قوية ولا يوجد بها أي تقطيع أو تشويش، استطاعت قناة مكملين أن يكون لها بصمة واضحة على الساحة الفضائية وهذا سبب نجاحها والسبت المستمر عنها، لذا تابعوا الفقرات التالية للحصول على تردد قناة مكملين 2024.

تردد قناة مكملين 2024

التردد: 12687.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 5/6.

التشفير: مجانية ومفتوحة.

قناة مكملين الفضائية الاخبارية 2023

تعمل قناة مكملين على جميع الأقمار الصناعية وتقدم سلسلة كبيرة من البرامج وتهتم أكثر بالبرامج السياسية، مكملين قناة تقوم خلال هذه الفترة بتغطية الأحداث التى تجرى داخل الأراضي الفلسطينية التي يقع فيها بسبب الإحتلال الإسرائيلي، هناك برامج مميزة تحقق أعلى نسب من المشاهدة ويقدمها كبار الإعلاميين منها برنامج ألو مكملين تقديم الإعلامي أحمد سمير، وبرنامج مصر النهارده تقديم محمد ناصر وبرنامج الشاهد تقديم محمد وريور برنامج مع زوبع والذي يقدمه الإعلامي محمد زوبع وبرنامج ذكرى وعبرة تقدم فاضل سليمان وغيرها الكثير من البرامج.

تردد قناة مكملين على سهيل سات